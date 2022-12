Terremoto Belen Rodriguez e Teo Mammuccari | Addio alla coppia

Belen Rodriguez e Teo Mammucari attuali conduttori de Le Iene sono soliti bisticciare durante la trasmissione. Ironia o verità? A parlare ci pensa Platinette!

Belen Rodriguez e Teo Mammuccari sono al timone dello storico programma ideato da Davide Parenti per questa edizione 2022-2023. I due hanno davvero molta confidenza e spesso durante le puntate si punzecchiano reciprocamente. Le dinamiche tra Belen e Teo coinvolgono e divertono molto gli spettatori ma c’è chi crede che ci sia della vera maretta tra i due conduttori.

Nella sua rubrica settimanale pubblicata su Dipiù Platinette ha espresso il suo parere sullo storico programma di Italia 1 e del perché continua a funzionare anche in termini di ascolti. Mauro Coruzzi in arte Platinette, infatti, elogia il programma soprattutto per la scelta dei conduttori e per il fatto che i due stanno dando continuità alla trasmissione dopo un po’ di anni in cui Le Iene hanno alternato i vari presentatori destabilizzando il pubblico.

Ma Platinette fa un’ osservazione molto intelligente che mette in evidenza una grande capacità di analisi televisiva.

Gli attriti tra Belen e Teo Mammuccari

Nel suo articolo Platinette spiega come il punto forte della trasmissione sia proprio il battibecco costante tra Belen e Teo Mammuccari che crea molta ilarità generale. Ecco cosa scrive: “Sono sempre sul filo di un possibile attrito e di un bisticcio. Forse questi screzi sono costruiti dagli autori e non sono realisticamente vissuti da loro”.

Una caratteristica positiva del programma aggiunge Platinette sono anche i monologhi dei personaggi famosi invitati per parlare di diverse tematiche. In particolare, Platinette apprezza quello della cantante Arisa sulla necessità di essere buoni. A tal proposito dice: “Mi è piaciuto l’elogio della bontà e della necessità di fare del bene a sé e agli altri pronunciato dalla cantante Arisa tutta in rosa. Belle parole”.

In onda da moltissimi anni Le Iene è uno show che nonostante la sua longevità ha ancora tanti spettatori che si appassionano alle vicende e alle inchieste dei numerosi inviati. In merito a ciò Platinette dichiara: “Il piatto forte di questo programma restano le inchieste, con gli inviati sul campo alla ricerca di verità. Sul filo di un intrattenimento che può sembrare anche molto coraggioso o imbarazzante, secondo i punti di vista”.

Mauro Coruzzi, quindi, fa un’analisi dettagliata del programma di Parenti puntando molto sull’innovativa ed ironica conduzione di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari ai quali, a quanto pare e secondo la sua opinione, va il merito di aver risollevato un po’ uno show che stava perdendo il suo smalto.