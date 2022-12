Emma Marrone: tragedia per la cantante, “Cambia tutto”, non ce la fa più. Lo sfogo

Emma Marrone non ce la fa più e si sfoga coi suoi follower riguardo un dramma tremendo che l’ha colpita. I fan si sono stretti attorno alla cantante dimostrandole tutto il loro affetto e supporto, ma il dolore è davvero enorme.

Da fuori Emma Marrone sembra una “dura”, ma in fondo anche lei è molto emotiva e soffre come gli altri, se non di più. Lo dimostra una delle sue storie di Instagram recenti, in cui la cantante appare piena di dolore, quasi al limite, a causa di una terribile tragedia che l’ha colpita.

La cantante ha condiviso un messaggio pieno di dolore ma anche carico di rabbia e delusione: purtroppo la ferita che l’ha segnata è ancora aperta e dolorosa, e ci vorrà del tempo prima che guarisca del tutto e non faccia più male.

Emma Marrone: “Mi manchi”

La cantante è molto attiva sui social e li usa spesso per promuovere i propri tour e i propri dischi, e anche per avvicinarsi ai suoi fan. Ma ecco che di recente Emma Marrone ha usato le storie Instagram per sfogarsi e far uscire tutto il suo dolore a causa di un dramma che l’ha colpita di recente.

La cantante infatti ha voluto ricordare suo padre, scomparso lo scorso 5 settembre a causa della leucemia. I due erano molto legati e per Emma è stata una perdita enorme. È stato l’uomo, infatti, ad averla fatta avvicinare alla musica e aver fatto nascere in lei questa passione, che hanno condiviso per tanti anni.

“Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi e quanto ca*zo mi manchi papo mio. Quanto ca*zo mi manchi” ha scritto nella storia. Un messaggio carico di dolore che nasconde anche tanta rabbia, che la cantante non ha mai nascosto.

“Sono troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto” aveva detto a Luce a fine novembre, “Io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui.

Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto, all’improvviso. È come se rincominciasse tutto daccapo. Io oggi devo riscoprire chi sono. Sono appena nata”.

Un messaggio straziante che dimostra il suo immenso amore per il padre e il legame forte che li univa. Emma ha dovuto anche lottare contro chi non ha avuto rispetto per la sua famiglia e li ha disturbati nel giorno del funerale del padre.