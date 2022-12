Vanessa Gravina, terribile tragedia per l’attrice. La sua vita cambiata per sempre

Vanessa Gravina ha parlato del tremendo dramma che l’ha colpita del modo in cui ha cambiato per sempre la sua vita personale e professionale. Il suo racconto, carico di emozione, ha colpito tutti i suoi fan che si sono stretti attorno a lei.

Vanessa Gravina si è aperta parlando della tragedia che l’ha colpita e le ha fatto rivalutare la sua intera vita. I fan sono rimasti molto colpiti dalle sue parole, in quanto la donna non aveva mai raccontato a nessuno dei cambiamenti che ha dovuto affrontare e del modo molto particolare in cui vive ora la sua vita.

La sua è una storia molto particolare: c’è stato un momento della sua vita in cui ha creduto di aver perso tutto, compresa se stessa, poi qualcosa è arrivato a salvarla e riportarla sulla strada giusta.

Vanessa Gravina: la tragedia e il cambiamento

L’attrice ha deciso di aprire il suo cuore e finalmente raccontare come la sua vita è cambiata e quanto sia stato importante per lei ritrovare la strada. Nell’intervista rilasciata al settimanale Di più Vanessa ha parlato della sua vita privata e in particolare di quella spirituale.

Forse non tutti sanno che l’attrice è buddhista da diversi anni. Questa scelta è avvenuta dopo una terribile tragedia che l’ha colpita e che, anche se alla fine si è risolta per il meglio, le ha fatto rivalutare la sua intera vita. L’attrice si trovava in un momento molto buio della sua vita e aveva ormai perso la bussola.

“Ero insoddisfatta delle mie scelte professionali” ha rivelato. “Inoltre, stava finendo la storia con il mio compagno dell’epoca, Edoardo Siravo. Non avevo avuto figli e cercavo un senso da dare alla mia vita. Forse esagero, ma mi sentivo disperata” ha proseguito, raccontando tutto il suo dolore.

In un momento così incerto è arrivato il buddhismo: Maria Amelia Monti, una delle sue più grandi amiche, le ha consigliato di approfondire il credo, iniziandola alla meditazione buddhista. Per Vanessa è stato un vero e proprio cambiamento di vita che le ha permesso di trovare la forza per continuare e superare le avversità.

“Fui affascinata dall’apertura del ‘Go-honzon’, oggetto sacro del buddismo, di fronte al quale ci si raccoglie in preghiera e dove ho sentito ritrovandola dopo tanto tempo la pace, in un incontro mistico” ha spiegato. “Credo nella reincarnazione come i buddisti e sono convinta che esistano altre dimensioni che conosciamo. Pensi che bello, lo spirito di ognuno di noi che aleggia libero nell’universo”.

L’attrice ha parlato a lungo del buddhismo e di come ora si senta una donna nuova grazie a esso. Questa religione le ha permesso di vedere la vita con occhi nuovi e finalmente di ritrovare la felicità perduta.