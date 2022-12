Emma Marrone e la straziante confessione sul padre: “Sono molto arrabbiata con…”

Emma Marrone ha fatto una dura confessione che riguarda la morte del padre, un evento che l’ha colpita nel profondo. La cantante si apre in un’intervista e commuove tutti.

Emma sta vivendo un periodo difficile della sua vita, a seguito della drammatica morte del padre, portato via da una brutta malattia. La cantante fino ad ora non si era aperta nel parlarne, il dolore era troppo grande: i due erano legatissimi. Ora finalmente si è lasciata andare ed è arrivata la confessione con una nota amara:“Sono troppo arrabbiata”, afferma.

Siamo abituati a vedere Emma Marrone come una donna forte e potente, che ama a lottare per ciò che ama. Questo è uno dei tanti messaggi che lancia nelle sue canzoni che conquistano tutta Italia.

Nata grazie al talent show di Maria De Filippi, Amici, con le sue canzoni è riuscita a scavalcare le classifiche nazionali e non solo.

Presto debutterà al cinema con il docu-film sulla sua vita, ora disponibile su Prime Video, dal titolo “Sbagliata Ascendente Leone”. Una nuova avventura dove Emma ha potuto esprimere ed esplorare un’altra sua vena artistica, la recitazione.

Emma ha spigato così il titolo del film: “Sbagliata è un titolo ironico. Sono convinta di non essere sbagliata. Ma se proprio devo scegliere da che parte stare, scelgo quella sbagliata e imperfetta. Il titolo è un controsenso continuo come me”.

Emma ha anche raccontato quali parti della sua vita verranno approfondite nel film: “Ci ho messo il cuore, la mia verità. L’ho fatto con tanto coraggio. Dicendo anche cose scomode, a volte anche simpatiche. Quello che mi aspetto è che la gente capisca tante mie scelte, tanti miei modi di fare”.

Sicuramente sarà un’occasione perfetta per scoprire di più della vincitrice di Amici. La cantante ha sottolineato: “Mi racconto per farmi conoscere meglio come quando nella vita reale si approfondiscono i rapporti e magari si cambia percezione”. Una parte del film sarà dedicata anche all’amato padre, recentemente scomparso a causa della leucemia.

Nel documentario Emma ha riservato una dedica al padre. “Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto.

Io so chi ero quando c’era lui, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata”.