Elodie e Andrea Iannone: “Non è più come prima”, tutta la verità sul loro rapporto, fan spiazzati

Le indiscrezioni su Elodie e Andrea Iannone hanno letteralmente gelato i fan: sembra che i due nascondano un segreto che non era mai stato rivelato prima d’ora. Ora la verità è venuta a galla e molti stanno rivalutando la coppia.

Elodie e Andrea Iannone sono una delle coppie più seguite tra i VIP: lei talentuosa cantante e lui pilota motociclistico, hanno dalla loro migliaia di fan che li supportano e li adorano. Sono però uscite delle indiscrezioni che gettano nuova luce sul loro rapporto, che a quanto pare non è così bello come si può pensare.

Affermazioni piuttosto pesanti, dal momento che sia lei che lui sono conosciutissimi e seguiti sui social. A svelare questi “segreti” sono stati amici della coppia ma soprattutto di lei, che ci sono rimasti male dopo aver visto il cambiamento della cantante insieme al suo ragazzo e ora non accettano la loro nuova vita.

Elodie e Andrea Iannone: la verità sul cambiamento

Elodie e Andrea Iannone stanno vivendo i primi problemi di coppia? Non è esattamente così, ma i dettagli che sono emersi sono altrettanto sconcertanti, se non di più. A dirlo è Alberto Dandolo, giornalista italiano molto temuto dai VIP, che ha rivelato segreti scottanti.

Su un suo articolo si legge infatti che molte persone vicine alla coppia, anche amici dei due, ritengono che Elodie sia cambiata radicalmente da quando frequenta Iannone. “Negli ultimi tempi sembra cambiata” viene riportato, un pensiero che a quanto pare è condiviso da molti degli amici di lei.

“Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto” continuano gli amici, che ormai non riconoscono più la loro amica di una volta. Secondo loro infatti lei si sarebbe proprio montata la testa, diventando una VIP fredda e distaccata.

“Scortati come due star di Hollywood si sono però rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori” continua l’articolo, raccontando di un episodio che ha coinvolto i due di recente, in un noto locale a Milano. Sembra che la coppia non si sia lasciata andare ad autografi o semplici chiacchierate coi fan, come invece accadeva una volta, almeno per lei.

Secondo gli amici della ragazza, questo cambiamento è dovuto proprio alla sua relazione con Iannone. “Molti amici storici della cantante romana attribuiscono la metamorfosi proprio alla frequentazione con Iannone” si legge, a riprova del fatto che Elodie sarebbe cambiata molto negli ultimi tempi e che gli amici non la riconoscano più. Sarà vero? Nel frattempo tra i due sembra andare tutto liscio e la coppia è sempre più unita.