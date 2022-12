Isola dei Famosi, la notizia che mette a repentaglio il programma: brutto colpo per Ilary Blasi

Brutte notizie in arrivo per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: ancora non è iniziata, ma Ilary Blasi giù ha riscontrato delle enormi difficoltà che potrebbero mettere a repentaglio il futuro del programma.

L’inizio dell’Isola dei Famosi sarà una boccata d’aria fresca per Ilary, che in tutti questi mesi è stata al centro dell’attenzione per via della sua separazione con Totti. L’ex capitano della Roma, tra le altre cose, aveva lasciato intendere che senza di lui lei non avrebbe mai raggiunto il successo nel mondo della televisione.

L’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi, potrebbe essere anche occasione di riscatto per la showgirl romana. Purtroppo, però, Ilary sta già riscontrando delle enormi difficoltà.

Nell’ultima edizione la coppa è andata a Nicolas Vaporidis, e ora c’è grande attesa per scoprire chi saranno i naufraghi di questa nuova edizione. Sono già uscite delle indiscrezioni a proposito del cast e l’attesa è tanta, il popolo del web è davvero curioso. Ma quali sono le difficoltà che sta riscontrando Ilary?

L’Isola dei Famosi dovrebbe iniziare verso la metà di marzo 2023 per poi concludersi circa tre mesi dopo e sicuramente ci riserverà momenti di grande divertimento, anche se i naufraghi saranno messi a dura prova.

La conduzione sarà nelle mani di Ilary Blasi, a cui ha passato il testimone prima Simona Ventura, poi Alessia Marcuzzi. Diverse testate hanno fatto trapelare sette nomi dei probabili naufraghi: Nuovo TV parla di Alessia Macari, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Luca di Carlo e la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani.

La testata Vero punta invece Pamela Prati, che sarebbe pronta a lanciarsi in una nuova avventura dopo il Grande Fratello Vip, mentre Pippo ha citato Dayane Mello.

Tutti nomi di personaggi dello spettacolo che formerebbero un cast davvero scoppiettante, come quelli che piacciono a Ilary Blasi.

Nonostante questo, dei 7 nomi citati ben 4 concorrenti si sono sempre dichiarati restii a partecipare a questo tipo di reality, che sicuramente mette a dura prova sia la mente che il corpo. Non tutti, infatti, riescono ad arrivare alla fine della loro avventura: alcuni negli anni hanno deciso di abbandonare il gioco, talvolta per l’eccessiva fame o per le condizioni in cui vivono.

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine, per esempio, hanno dichiarato più volte detto di non essere interessate, mentre Pamela Prati ha negato con decisione a Biccy la sua partecipazione. “Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma sanno che non potrei mai farlo, non da concorrente almeno”, afferma.