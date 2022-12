Ilary Blasi, il brutto tiro a Totti, è uscita a cena proprio con lui. Assurdo

Ilary Blasi “prende in giro” ancora Francesco Totti, la ex letterina è uscita a cena con una persona che non ci si sarebbe mai aspettati. Qualcuno a sorpresa si è schierato apertamente.

Nel corso della narrazione mediatica che ha riguardato la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è capitato in diverse occasioni che alcune celebrità del mondo televisivo e non solo si siano schierate da una parte o dall’altra nel caso Ilary Blasi – Francesco Totti. Del resto, anche rispetto a quanto accaduto, l’intervista di Totti al Corriere, la famosa questione dei rolex e le reciproche accuse è stato praticamente impossibile non prendere posizione.

Alex Nuccetelli in questo ha fatto da apri pista perché fin dal primo momento ha parlato per conto terzi, raccontando tutto quello che sapeva sulla ex coppia in procinto di divorziare, quasi come se fosse il terzo elemento di questa storia.

A quanto pare su questa diatriba continuano ad arrivare nuove indiscrezioni e una foto comparsa nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Si tratta di uno scatto postato dalla stessa Ilary Blasi che la vede serena e all’aria aperta, in un contesto rilassato.

Ilary Blasi ha trascorso un week end di relax in famiglia e ha mangiato i tortellini preparati insieme alla nonna Marcella e negli scatti che la donna ha condiviso ci sono anche foto di una mangiata fuori. Ma qual è stato il dettaglio che ha fatto parlare il web?

Ilary e il gruppo di amici e parenti si trovava all’osteria dei Castelli Romani a Marino e tra i tanti volti e sorrisi che si vedono c’è qualcuno che hanno notato tutti, tale Angelo Marrozzini, in realtà poco noto al grande pubblico.

Ilary Blasi “tradisce” Totti, appuntamento proprio con lui

Anche se questo nome non vi dice nulla, in realtà Angelo Marrozzini è una figura di spicco, soprattutto nella vita di Francesco Totti. Si tratta infatti del cugino di primo grado dell’ex capitano della Roma, quindi è il figlio del fratello di Fiorella, madre del Pupone appunto. I due sono cresciuti insieme, pertanto ciò che ha suscitato scalpore è stata la presenza di un parente stretto del suo ex marito che passava una bella giornata con Ilary.

Angelo Marrozzini sedeva a tavola vicino a una delle sorelle di Ilary e dall’altro lato c’era il marito di lei Ivan Peruch. Erano presenti anche Chanel e Isabel, le figlie di Ilary e Totti anche se tutta l’attenzione mediatica in queste ultime ore era per Angelo. La sua presenza in questa riunione di famiglia ha fatto pensare che il cugino di Francesco Totti si sia chiaramente schierato con Ilary.

Ciò che stupisce è che i due cugini, Angelo e Francesco sono cresciuti come fratelli e sono stati sempre insieme dall’asilo alle medie. Ma non è finita qui perché Angelo è stato il testimone di nozze del matrimonio. Angelo ha anche vissuto un momento molto drammatico quando fu vittima di un drammatico incidente in seguito al quale finì in coma e in quella occasione, Totti dedicò al cugino il gol numero 200. Marrozzini per altro detiene il 5% dello Sporting Club Totti.

Ma le sorprese legate alla vita che Ilary Blasi sta svolgendo in questo periodo non sono finite perché sembra che anche per lei ci sia un nuovo amore. Ancora una volta è il settimanale Chi ad anticipare tutti con la pubblicazione in esclusiva delle foto che la vedono insieme alla nuova fiamma, Bastian, un imprenditore tedesco con cui Ilary Blasi ha passato un magico weekend svizzero, a Zurigo.

In questi ultimi mesi abbiamo visto Ilary Blasi girare praticamente tutto il mondo, in vacanza, per staccare dalla quotidianità e vivere lontana dal ciclone mediatico legato al sui divorzio. In queste occasioni non era mai troppo chiaro chi la accompagnasse, ma ora invece si conosce il nome del suo nuovo amore, originario di Francoforte. I due hanno dormito in un Hotel di lusso con centro benessere e hanno provato a essere discreti anche se Chi li ha scovati.

Dopo la separazione da Totti, a Ilary sono stati attribuiti alcuni flirt presenti e passati, in realtà mai confermati. Quello più clamoroso, con il personal trainer Cristiano Iovino con il quale si sospettava avesse scambiato messaggi di fuoco ancora prima prima della fine del matrimonio e anche il “Corriere della Sera” confermava.

Ilary sembra quindi essersi lasciata alle spalle i mesi bui legati alla storia dei rolex rubati anche se il 12 dicembre è prevista una nuova udienza per la vicenda sui Rolex spariti.