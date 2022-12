Spunta la foto di Harry con il padre naturale, “Sono la fotocopia” | sudditi sotto choc

Il Principe Harry è stato colto in uno scatto con quello che sarebbe il suo papà naturale, rimasto segreto per anni. La somiglianza è impressionante e la foto ha sconvolto il mondo intero.

Sappiamo tutti che il duca di Sussex è figlio di Re Carlo III, ma c’è qualcosa che potrebbe essere stato nascosto nel tempo. Forse, non è questa la verità: sembra che in realtà ci sia un altro padre per Harry, quello naturale. Ecco di chi si tratta.

Harry incontra il padre naturale

Da quando è morta la Regina Elisabetta II, il regno d’Inghilterra è in subbuglio: tra l’incoronazione di Carlo, il libro delle rivelazioni di Harry che dovrebbe uscire a breve e i numerosi scandali che ogni giorno si verificano a corte non è di certo un periodo facile per Carlo.

A questo si aggiunge il fatto che ultimamente Kate Middleton sta molto male, è arrivata a pesare solo 43 kili. Inoltre, si prospettano giorni difficili per il Re Carlo III, che presto dovrebbe venire a conoscenza dei risultati del test di DNA.

A sottoporsi al fatidico test è stato proprio Harry. Da sempre circola la voce che in realtà il padre naturale del duca di Sussex sia un altro, e non Carlo. Ma di chi si tratterebbe?

Negli anni sono stati moltissimi i biografi ad aver raccontato di una relazione segreta di Diana con James Hewitt, un militare vicino alla Famiglia Reale.

Diana avrebbe cominciato ad avere degli incontri con Hewitt attorno agli anni ’80, e secondo le indiscrezioni – mai confermate – sembra che i due abbiano avuto un figlio, ossia Harry.

A confermare la tesi l’incredibile somiglianza tra i due: entrambi hanno una folta e notevole chioma rossa. I sudditi sono rimasti senza parole davanti allo scatto che li ritrae insieme, e molti ritengono che la somiglianza sia così palese che non lascia spazio a dubbi: non è Carlo il padre di Harry.

A questo si aggiungono i dubbi che molti inglesi hanno nutrito negli anni: secondo l’opinione di alcuni, infatti, Harry e suo fratello William sono molto diversi fisicamente, non si direbbe che sono fratelli. E, forse, c’è una possibilità che effettivamente tutte queste ipotesi lasciate in sospeso nel tempo corrispondano a verità.

Il test del DNA

Ricordiamo che il ciclone Harry e Meghan non si è ancora fermato e, secondo la stampa inglese, sarebbe in vigore un divieto per Harry di incontrare suo fratello William.

Il divieto sarebbe stato emanato da sua moglie Meghan, che non è disposta a trovare finalmente la pace. Anzi, lei avrebbe consigliato al duca di Sussex di sottoporsi ad un test del DNA per verificare la paternità con Carlo.

Sarebbe proprio questo il motivo dell’incontro tra Harry e il suo presunto padre. I due sono stati paparazzati di nascosto e il mondo interno è rimasto sconcertato davanti alla somiglianza tra i due, sembrano l’uno la fotocopia dell’altro.