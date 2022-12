Harry e Meghan, tremenda imboscata a William e Kate, un colpo basso senza precedenti. È finita

Harry e Meghan sono di nuovo protagonisti dello scandalo internazionale. I due hanno architettato una terribile imboscata ai danni di William e Kate, che ora si trovano a Boston, non lontano dai coniugi “americani”. Si tratta di un brutto colpo basso.

Mentre William e Kate si sono recati a Boston per alcuni impegni della corona, Harry e Meghan hanno pensato bene di giocare un brutto tiro mancino ai futuri re e regina inglesi. I due hanno preso una decisione spiazzante proprio mentre i due si trovano nella “loro” terra, soli e indifesi.

Dopo le notizie su Carlo III, ora anche William e Kate sono stati colpiti da un ciclone inarrestabile, causato questa volta da due persone molto vicine a loro. Harry e Meghan l’hanno combinata grossa: ormai nessuno spera più in un riavvicinamento tra le due famiglie.

Harry e Meghan contro William e Kate

A qualcuno potrebbe sembrare che i reali se le stiano proprio cercando visti gli ultimi accadimenti. La famiglia reale non ha più avuto un attimo di pace dopo la morte della regina Elisabetta, tra scandali a destra e manca, indiscrezioni pericolose, rivelazioni terribili e scontri faccia a faccia.

L’ultima notizia riguarda Harry e Meghan che hanno giocato un brutto tiro a William e Kate, attualmente in tour in America per incontrare i sudditi oltreoceano. I due hanno un calendario piuttosto pieno in questi giorni e faranno di sicuro difficoltà a gestire l’imboscata tesa dalla coppia “americana”.

Il 1° dicembre infatti, nel pieno degli incontri reali, Netflix ha rilasciato il trailer su docufilm sui duchi di Sussex. La pellicola è una delle più attese perché il pubblico non vede l’ora di scoprire tutti gli scandali e i segreti proprio dalla bocca di chi ha vissuto tra quelle mura e, lo possiamo immaginare, ha molto da raccontare.

Non sembra proprio un caso che le prime immagini del film siano uscite in questo momento, quando William e Kate sono lontani da casa. Il trailer sta già facendo discutere: si sentono le parole di Harry “Nessuno sa cosa succede a porte chiuse” e di Meghan “Quando si parla di una cosa di questa portata, quale versione ascoltare se non la nostra?”.

Già dal trailer il film si prospetta pieno di scandali: la famiglia reale avrà una bella gatta da pelare nei prossimi mesi. William e Kate per il momento non hanno rilasciato interviste a riguardo, ma sicuramente dovranno discutere del problema quando torneranno nella loro patria. Quel che è certo è che il docufilm scandalistico renderà ancora più profonda la ferita tra i due fratelli.