Romina Power, immagini inedite di Ylenia, il video gela il sangue: “Un dolore terribile” | VIDEO

Romina Power ha condiviso un video che ha fatto gelare il sangue ai fan: nel filmato c’è Ylenia come in pochi hanno visto. Una confessione struggente che ha lasciato tutti senza parole e riportato a galla un terribile incidente.

Il 31 dicembre del 1993 è stata la fine della relazione tra Al Bano Carrisi e Romina Power per come tutti la conoscevano. Quella notte infatti è scomparsa la primogenita della coppia, Ylenia Carrisi, tutt’ora non ritrovata. Da quel momento la vita per i due è cambiata radicalmente: il dolore li ha consumati e pian piano si sono allontanati fino all’irreparabile.

La scomparsa di Ylenia scosse tutta l’Italia: già ai tempi l’affetto per i due artisti era tantissimo e tutti gli italiani si strinsero attorno alla coppia dopo aver saputo del terribile episodio. Per molto tempo si è indagato sui motivi dietro la scomparsa della ragazza, ma il mistero non è mai stato risolto. Purtroppo, dopo che ebbe raggiunto New Orleans, nessuno seppe più dove si trovasse. Ad oggi l’ipotesi più accreditata è la morte per uso di stupefacenti con ragazzi e ragazze della zona.

Romina Power e il video da brividi

Perdere un figlio è un dolore terribile che nessuno dovrebbe vivere. Romina Power e Al Bano Carrisi lo hanno provato sulla loro pelle e le conseguenze sono state devastanti: dopo aver perso la loro primogenita, alla quale erano entrambi legatissimi, anche il loro matrimonio ne ha risentito e si è concluso pochi anni dopo. Per i due non c’è stato più niente da fare.

Pochi giorni fa, il 29 novembre, Ylenia avrebbe compiuto gli anni. Oggi avrebbe avuto 52 anni, ma purtroppo la sua vita si è interrotta molto prima in maniera tragica. Sebbene la sua morte non sia mai stata confermata, ad oggi rimane l’ipotesi più accreditata, dal momento che la ragazza è scomparsa nel nulla la notte di quel maledetto capodanno.

In occasione del compleanno della figlia, Romina Power ha condiviso un video struggente sul suo profilo Instagram in cui ha voluto ricordare la povera Ylenia. Nel video si alternano le foto di Romina da giovane e quelle dei suoi figli da piccoli, compresa la ragazza. Il filmato è davvero da brividi: nelle foto si può vedere Ylenia sorridente, prima che accadesse la tragedia, insieme ai suoi fratelli più piccoli.

La cantante, come ogni anno, ha voluto ricordare i suoi figli in occasione del compleanno della sua primogenita. Il dolore è ancora forte per lei, e ovviamente anche per Al Bano: i due non sono mai riusciti ad affrontare insieme questa grave perdita che li ha segnati per sempre.