Alice Bellagamba di Amici, ecco che fine ha fatto. La ricordate?

I fan del famoso talent Amici di Maria De Filippi che hanno seguito fin dall’inizio tutte le edizioni del programma si ricorderanno certamente di Alice Bellagamba.

Lei è una ballerina e ha partecipato all’edizione del reality del 2008. Ma dopo quella edizione la ragazza sembra essere sparita dai radar e diversi fan del programma hanno notato questa assenza. Che fine ha fatto Alice?

Amici di Maria De Filippi è il talent show più ambito della televisione e sono stati davvero molti gli artisti, tra ballerini e cantanti che si sono avvicendati nelle tante edizioni del programma la cui prima edizione si è svolta nel 2000 con il nome di Saranno famosi, al tempo condotta da Daniele Bossari.

Al timone una delle regine della televisione, Maria De Filippi, anche ideatrice del programma e alla conduzione di questo e altri programmi Mediaset di successo da sempre. Lei da sola praticamente gestisce buona parte del palinsesto di Canale 5. Per questo molti cantanti o ballerini aspirano a esordire con lei, perché il talent Amici può essere un ottimo trampolino di lancio, per esempio anche per Sanremo.

A volte però può capitare che chi ha molto successo nella classe di Amici poi sparisca dai radar come è successo ad Alice Bellagamba che partecipò all’edizione del 2008 e di cui non si è saputo più nulla.

Alice Bellagamba in quella edizione del 2008 entrò nel cuore del pubblico di Amici, come una dei preferiti e acquisì una certa popolarità. Bellezza e sensibilità erano le sue doti principali che le diedero il modo di farsi conoscere e apprezzare quasi subito dal pubblico.

Per altro Alice fu una delle allieve più meritevoli della scuola di Amici. Ma il suo talento di danzatrice non esplose direttamente con la sua partecipazione ad Amici ma molto prima quando era solo una bambina. Da ragazzina Alice prese lezioni di pattinaggio per tre anni e mosse i primi passi come danzatrice alla tenera età di nove anni.

La breve storia di Alice Bellagamba

Quando a nove anni iniziò a ballare Alice si distinse in diverse scuole di danza e iniziò a lavorare in palcoscenici prestigiosi all’estero, per esempio in Svizzera, Finlandia, e Francia dove si distinse come uno dei maggiori talenti italiani. Le sue esibizioni hanno superato anche i confini europei perché la giovane ballerina si è esibita anche in Cina e in Nuova Zelanda, raggiungendo traguardi invidiabili.

Ma dopo questo inizio di carriera così brillante, che fine ha fatto Alice Bellagamba? Come sappiamo ad essere maggiormente seguiti anche dal pubblico di Amici sono i cantanti che poi in effetti proseguono la carriera e diventano anche piuttosto famosi. Il pubblico di Amici nel corso delle edizioni si è interessato sempre meno dei ballerini che per questo finiscono in sordina.

L’edizione del 2008 in cui ha preso parte Bellagamba è stata un’edizione diversa proprio per le sue capacità nella danza. Alice, infatti, si distinse per essere l’unica danzatrice in gara ad arrivare alla finale di quella edizione. Quindi oggi come svolge la sua vita? È ancora una ballerina?

La risposta è sì, Alice oggi dirige un’importante compagnia di ballo “Balletto delle Marche” come coreografa, direttrice artistica e, ovviamente, anche quello di ballerina. Se poi siete lettori di critiche di balletto, avrete sicuramente letto di lei in recensioni entusiaste sul suo lavoro. È facile quindi ipotizzare che il suo sia un nome noto nel mondo della danza.