Katia Follesa e Valeria Graci, litigio pesantissimo: “Inca***ta come una bestia!”, accuse pesanti. “Ormai è tardi”

Katia Follesa e Valeria Graci sono stata una delle coppie comiche più apprezzate di Zelig. Purtroppo la loro carriera insieme si è interrotta a causa di un brutto litigio tra le due. Ancora oggi i dissapori continuano.

Tutti siamo rimasti a bocca aperta dopo aver saputo della rottura artistica (e non solo) tra Katia Follesa e Valeria Graci. Le due talentuose comiche ci hanno regalato tante risate durante la loro permanenza a Zelig: sono state una ventata d’aria fresca in un settore che, quella volta, era ancora a maggioranza maschile. Intelligenti, simpatiche e mai banali, sono state una delle coppie comiche più importanti del programma.

Oggi sono definitivamente separate e, nonostante il pubblico italiano le rivoglia insieme, le due non hanno la minima intenzione di recuperare il rapporto. Katia Follesa è stata molto chiara su questo: ormai per il duo non c’è più niente da fare.

Katia Follesa contro Valeria Graci: non è finita

Negli ultimi tempi Katia Follesa si è destreggiata al fianco del pasticcere Damiano Carrara alla conduzione di Cake Star – Pasticcerie in sfida. Nel programma i due viaggiano per l’Italia per proclamare, di città in città, la pasticceria più buona. Pur non essendo un’esperta pasticcera, la comica ha portato tanti sorrisi rendendo il programma unico.

Ma Katia ce la ricordiamo tutti insieme a Valeria Graci: le due, oltre a essere un duo comico apprezzatissimo, erano migliori amiche. Purtroppo bisogna dire “erano” perché a un certo punto le loro carriere si sono separate e in maniera brusca: le due hanno litigato pesantemente e non si sono parlate per tanti anni.

Ancora oggi i dissapori, anche se un po’ appianati, non sono del tutto risolti. Lo ha raccontato la stessa Follesa in un podcast recente, parlando per l’appunto della fine del loro rapporto artistico avvenuta nel 2012. “Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione”.

Purtroppo le cose sono andate nel peggior modo possibile e le due hanno smesso di sentirsi e vedersi. “In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato.

Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica” ha concluso.