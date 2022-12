Non indovinerete mai chi è il ragazzo in foto! Famosissimo personaggio televisivo, qui irriconoscibile 

Siete in grado di riconoscere il ragazzo in fotografia? Si tratta di un personaggio famoso della Tv oggi diventato anche un volto di internet.

Un’ironia come la sua ce l’hanno in pochi. Nel tempo è diventato protagonista di alcuni memes che lui stesso ha ripreso per fare alcuni post divertenti sul suo profilo personale di Instagram. Forse il suo sorriso e i suoi occhi vi potrebbero suggerire qualcosa.

Come vi abbiamo più volte raccontato spesso i personaggi famosi sia della Tv ma anche dello spettacolo in generale hanno l’abitudine di condividere sui loro canali social fotografie del passato che li ritraggono da ragazzi o addirittura da bambini e, a volte, sono praticamente irriconoscibili. In questo caso la persona in foto non è effettivamente riconoscibile ma se lo osservate bene potrete notare alcuni tratti riconoscibili.

Di certo questa è una cosa che piace molto al pubblico ma in generale a tutti gli utenti dei social network anche non famosi che amano far sapere qualcosa in più di se stessi attraverso le foto del passato.

In questa foto il bambino in questione è uno dei volti più amati della Tv per ragazzi e in particolare modo è stato uno dei più amati presentatori della Tv per ragazzi negli anni Novanta.

Se all’epoca volevi creare qualcosa in casa, fare una decorazione o un disegno seguendo determinate tecniche dovevi passare dal suo seguitissimo programma. Vi abbiamo dato indizi a sufficienza? Siamo sicuri che anche voi amavate seguire il suo programma nel pomeriggio di Rai 2.

Vi forniamo un ulteriore indizio, la persona di cui stiamo parlando ha esordito in televisione nella Tv dei ragazzi ma la sua formazione è di base teatrale. Avete indovinato? Se vi dicessimo che i suoi erano dei veri e propri “attacchi d’arte”?

Esatto la persona di cui stiamo parlando è Giovanni Muciaccia che per anni è stato alla conduzione di Art Attack.

Giovanni Mucciaccia oggi

Giovanni Muciaccia ha lasciato la televisione diversi anni fa e ha pubblicato un libro che parla di arte. Sicuramente il suo personaggio è diventato virale sul web da quando Fiorello agli inizi del Duemila durante il suo show Stasera pago io, faceva l’imitazione del presentatore di Art Attack, imitazione diventata virale.

“Fatto?!” era la battuta che usava di più Fiorello quando faceva l’imitazione di Mucciaccia e che con grande autoironia il presentatore a riutilizzato in alcune occasioni sui suoi canali social. Attualmente il web è il mondo che Giovanni abita di più, soprattutto sui social dov’è molto attivo. Ci sono ancora oggi molti fan del presentatore e non sono pochi coloro che vorrebbero che Art Attack tornasse in televisione.