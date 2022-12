Vi ricordate Alba Parietti da giovane? “Ora è irriconoscibile” | viene fuori il rarissimo video

Torna in rete un video di Alba Parietti che la ritrae al suo esordio. Le immagini hanno fatto il giro del web perché è davvero irriconoscibile.

La Parietti è molto attiva sui social, e ogni giorno mostra spacchi della sua quotidianità, passando dalla sua vita in casa alle cene con le amiche. Tra queste, Alessandra Celentano – la professoressa di danza della scuola di Amici -, le due si sono incontrate per festeggiare il compleanno dell’ex ballerina.

Anche Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, l’ha invitata a raggiungerla presto in trasmissione, perché vorrebbe fare un’intervista con lei.

Ancora, la Parietti ha mostrato sui social momenti della festa di laurea della futura nuora Francesca Viverit che ha conquistato il titolo di dottoressa in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università degli Studi di Milano.

Tra tutti i momenti che ha condiviso, uno in particolare è stato parecchio apprezzato tanto ché da giorni sul web non si parla d’altro.

Alba ha postato una chicca davvero speciale. Un video che la ritrae all’inizio della sua carriera, giovanissima. Le immagini sono storiche e la mostrano in tenera età: i fan sono impazziti, perché sembra davvero un’altra persona. Se non fosse stato scritto, nessuno avrebbe pensato che quella giovane ragazza era proprio Alba Parietti.

Il tempo scorre per tutti, e Alba Parietti per soccombere ai segni dell’età nel corso degli anni si è fatta qualche ritocchino estetico.

Lei non ne ha mai fatto mistero, anzi, ha ammesso di essersi talvolta pentita delle scelte fatte con il chirurgo: “Se tornassi indietro non li vorrei più (riferendosi alle sedute di chirurgia estetica ndr). A volte è un aiuto ma nel mio caso è stato un errore“, ha ammesso al programma Estate in Diretta.

Ma cosa si è ritoccata la Parietti? Secondo quanto riporta Velvet Gossip, avrebbe fatto ricorso a una mastoplastica additiva per aumentare il seno, anche se “adesso rivorrei il mio seno da ragazza“, ammette.

Inoltre, avrebbe fatto una rinoplastica per la correzione del naso e diverse punturine alle labbra. Lei stessa, senza mezze misure, ha dichiarato la sua insicurezza: “Quella della bocca era una vera fissazione, tutti i miei idoli l’avevano grande, Mick Jagger, Brigitte Bardot, per me era sinonimo di bellezza, così me la sono rifatta“.

Il web di fronte al video di lei da giovane è rimasto gelato, ammettendo che senza indicazioni non l’avrebbero di certo riconosciuta. Il video la ritrae in una delle sue prime esibizioni mentre imita Loredana Bertè con la canzone Non Sono una Signora.