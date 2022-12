X-Factor: Linda Riverditi, “Un rapporto malato con il mio corpo”, parole forti

Quest’ultima edizione di X – Factor si porta dietro diverse confessioni e notizie inaspettate e si è rivelata in un certo senso l’edizione del pettegolezzo.

Fra le diverse cose che sono state rivelate c’è una notizia che riguarda Linda Riverditi, la quale ha svelato una fetta del suo passato di cui non aveva mai parlato, il difficile rapporto con il suo corpo. Ecco cosa ha raccontato la concorrente del reality.

X – Factor sta per volgere al termine e anche per questa edizione sono state tante le storie coinvolgenti che hanno visto protagonisti i concorrenti della gara di canto. Tra le storie più toccanti c’è stata quella di Linda Riverditi, tra le concorrenti di maggior talento di quest’ultima edizione di X-Factor.

La cantante ha fatto una rivelazione nel corso di un’intervista su Oggi durante la quale ha svelta alcuni retroscena molto dolorosi del suo passato. La ragazza ha parlato di bullismo e del rapporto con il proprio corpo che non è sempre stato felice.

Linda è una delle cantanti più talentuose di questa gara tanto che da sola è riuscita a conquistare perfino i Maneskin che pure hanno esordito a X-Factor. Ma la vita di questa ragazza non è stata sempre facile, Linda Riverditi ha un passato molto doloroso fatto di bullismo e non accettazione del proprio corpo. Ecco cosa ha raccontato.

Linda si apre completamente al pubblico

Nell’intervista al settimanale Oggi, Linda ha raccontato di aver passato dei momenti terribili nella sua vita durante i quali il suo peso cambiava, prima saliva, poi scendeva a seconda dello stress che stava vivendo.

“Mi sveglio e trovo il telefono pieno di insulti”, questa la forte affermazione che ha fatto Linda quando ha raccontato di aver subito del bullismo. E poi il suo racconto prosegue così: “In un mese presi 12 kg. Poi li ho persi l’estate successiva, poi li ho rimessi di nuovo e, ancora, persi. Ma, ancora adesso non mi vedo bene.”

Ma Linda non si è tormentata solo per la sua immagine, c’era anche il bullismo appunto. Si è lasciata andare a un pianto disperato e il motivo sono gli insulti che sta ricevendo da qualche tempo, da quando è entrata a far parte del programma. Si tratta quindi di bullismo recente e legato al suo momento di fama e al naturale successo per la sua bellissima voce.

“Ogni giorni mi sveglio e trovo il telefono pieno di insulti, anche quando non è colpa mia”. Malgrado ciò Linda è la favorita del pubblico e anche della giuria e dunque in molti sperano nella sua vittoria e ci si augura che con il successo musicale che si merita di ottenere non soffrirà più in futuro per questi episodi.