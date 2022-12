Maurizio Costanzo, parole al veleno contro Alfonso Signorini. Ci va giù pesante

Maurizio Costanzo, tra gli ultimi giornalisti della vecchia scuola, uno dei volti più importanti della nostra televisione ha detto la sua su Alfonso Signorini, lo ha asfaltato con una frase. Ecco cosa ha dichiarato, la frase ha scioccato tutti.

Recentemente Maurizio Costanzo ha concluso l’ultima stagione del Maurizio Costanzo Show, andato in onda come sempre su Canale 5. Proprio nell’ultima puntata del famoso talk show tra gli ospiti di questa puntata, trasmessa lo scorso 25 novembre ci sono stati Alessandra Celentano, Benedetta Parodi, Rudy Zerbi e molti altri. Ma cosa c’entra in questo caso Alfonso Signorini e perché si è parlato di lui e Costanzo lo ha asfaltato?

Maurizio Costanzo è uno dei volti storici del giornalismo e della televisione in Italia, ha saputo portare un altro modo di fare il talk show in televisione, basti pensare al celebre Maurizio Costanzo show e a programmi precedenti come Bontà Loro e Fascination.

Giornalista e scrittore, uomo di grande livello culturale Maurizio Costanzo è stato sposato più di una volta ma da tanti anni resta fedele alla regina di Mediaset, Maria De Filippi.

Sicuramente il modo di fare televisione di Costanzo è più simile al modello americano e possiamo dire che il talk show così concepito è arrivato in Italia grazie a lui.

Nel salotto di Costanzo si sono susseguiti tanti personaggi tra attori, cantanti, opinionisti e figure di spicco anche politiche alcune di queste diventate poi famose grazie alle presenze al Maurizio Costanzo Show. Per esempio sapevate che Valerio Mastandrea ha esordito proprio lì? E con lui anche la mitica Tina Cipollari oggi presenza fissa di Uomini e donne.

Nel corso della sua longeva carriera ha intervistato i più importanti nomi della storia del nostro Paese e non solo, dal cinema alla televisione, passando per la politica. Possiamo citare alcuni di questi nomi come Giovanni Falcone, Totò e molti altri.

Una curiosità sul giornalista e presentatore è che ha anche scritto i testi di alcune canzoni italiane famose, una su tutte: “Se telefonando” cantata da Mina.

Gli ultimi anni hanno visto Costanzo lavorare di nuovo in Rai quando nel 2016 è stato alla guida di Parliamone su Rai Premium e nel 2021 è poi tornato alla radio con il programma Facciamo finta che…

Per quanto riguarda il suo programma più longevo, Maurizio Costanzo Show, ecco cosa ha detto il giornalista di Alfonso Signorini. Ecco cosa sappiamo.

Costanzo contro Signorini

A onor del vero non è la prima volta che Alfonso Signorini viene cazziato da Maurizio Costanzo, la prima volta la lavata di capo arrivò in seguito al caso Bellavia che vide il concorrente bullizzato dai suoi coinquilini e il conduttore aveva riaccolto in studio Giovanni Giacci. Ma ora che cosa avrebbe fatto Signorini per attirarsi una nuova girata di capo di Costanzo?

Da qualche tempo Maurizio Costanzo tiene una rubrica dedicata al mondo dello spettacolo su Nuovo. In questa rubrica vengono accolte le domande del pubblico e tra queste una lettrice ha espresso un commento sulla nuova stagione del Grande Fratello Vip 7 dicendo di trovarla noiosa perché ci sono diversi personaggi semi sconosciuti. In questo commento la lettrice parla anche di Pamela Prati che secondo lei non avrebbe molto di interessante da esprimere nella trasmissione.

La replica di Costanzo è stata questa: “è un personaggio che, in passato, ha saputo costruire la sua popolarità e che poi l’ha un po’ persa”. Un’opinione quindi decisamente più clemente che sottolinea il fatto che secondo lui la concorrente Prati è in realtà piuttosto conosciuta, non fosse altro che per essere stata una delle showgirl del bagaglino.

Ma il commento che più di tutti ha asfaltato Signorini e il suo programma è stato questo: “al reality show principe di Mediaset non partecipa sicuramente chi ha una posizione ben salda nel mondo dello spettacolo o altrove”.