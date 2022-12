Nuovi risvolti su Lady D., parla una fonte a lei vicina, “Non voleva essere una principessa, voleva…”

Una fonte vicina a Lady Diana ha rivelato che la Principessa Diana non ambiva a svolgere questo ruolo e fare la moglie dell’erede al trono. Lady D aveva un sogno nel cassetto che di certo non aveva niente a che fare con la Royal Family. “Quando l’ho vista per la prima volta…” il racconto inedito sui sogni di Lady D.

Di Diana non si smette mai di parlare, soprattutto in questo periodo che ha visto la scomparsa di Elisabetta II e nuovi segreti venuti a galla. Per esempio tra gli ultimi segreti o presunti tali venuti a galla si è parlato di una certa lettera della Principessa nella quale lei sosteneva di sospettare un tentato omicidio a lei rivolto da parte della Famiglia Reale.

Lady Diana non è mai stata dimenticata dai sudditi che l’hanno amata e la ricordano come la Principessa del popolo, una persona prima che una reale, capace di essere vicina agli ultimi e i cui modi non erano quelli rigidi del protocollo inglese.

Per queste e altre ragioni Diana Spencer viene ricordata da tutti con amore e rimpianto. Tanto è vera questa stima nei confronti della “principessa triste” tanto è vero lo scarso interesse verso l’attuale Regina Consorte, Camilla Parker Bowels, la quale non è mai riuscita a guadagnarsi al 100% i favori del popolo inglese, anche se dopo molti anni è riuscita a convincere la Regina del suo ruolo accanto al marito Carlo.

Nel 1981 mentre percorreva la navata della Cattedrale di Saint Paul verso il suo futuro marito Carlo, Lady Diana aveva solo vent’anni e quella storia in apparenza sembrava una favola, ma molto presto la fiaba su cui tante donne avevano sognato si rivelò un incubo per Diana.

La Principessa del popolo non era felice e non lo sarebbe mai stata purtroppo, salvo con i suoi amati figli William e Harry. Come tutti sanno tra i principali motivi di malessere della Principessa c’era la storia d’amore clandestina tra Carlo e l’attuale Regina consorte, Camilla Parker Bowles, ma quest’ultima non era l’unica ombra nella vita di Diana.

Secondo molti esperti della vita di Lady Diana sembra che la Principessa fosse sofferente anche per un’altra ragione, non amava vestire i panni della Principessa del Galles. Era restia a seguire il protocollo reale e i doveri della Corona e non sono state poche le occasioni in cui ha provato a fare le cose a modo proprio, suscitando naturalmente l’astio della Regina.

Il sogno di Lady Diana

Quanto alla relazione con Carlo, qualcuno sostiene che tra Diana e il Principe deve esserci stato un periodo felice mentre ci sono i detrattori della coppia che invece ritengono che tra loro non ci sia mai stato un vero legame. In merito alla vita di Diana al di fuori della Corona alcuni esperti biografi hanno provato a ipotizzare quali aspirazioni avesse la donna se non avesse fatto la Principessa.

Hello Magazine ha riportato che Lady D. avrebbe certamente seguito i propri sogni se non avesse accettato la proposta di matrimonio dell’allora Principe Carlo. Sembra dalle fonti più accreditate che Lady Diana coltivasse il sogno di diventare ballerina e probabilmente avrebbe intrapreso quella strada coronando un sogno che aveva da tempo. Diana Spencer prima di diventare Lady Diana, la Principessa del Popolo aveva studiato danza classica sperando di diventare un giorno un’etoile. Purtroppo il suo destino è stato ben diverso come sappiamo.

L’incontro con Carlo cambiò la rotta del suo destino e in quel periodo Diana mise da parte il suo sogno nel cassetto di diventare ballerina, anche se la passione per la danza è sempre rimasta. Sembra poi che negli anni Ottanta, Diana assunse una maestra di danza privata così da tenersi in allenamento.

L’insegnante in questione si chiama Anne Allan e di recente ha raccontato della passione di Lady D per il balletto. La testimonianza di Anne Allan è riportata nel documentario: In Her Own Words, e lì Anne Allan: “Quando l’ho incontrata per la prima volta si poteva vedere che c’era un’enorme timidezza. Ma col tempo, mentre seguivamo il nostro corso di danza, ci siamo resi conto di quanto la danza significasse per lei”.

Allan ha anche sottolineato che secondo lei Lady D. viveva la danza come una valvola di sfogo per dimenticare i problemi e la pesantezza della vita di Corte, oltre che i problemi nel suo matrimonio con Carlo: “Aveva la danza nella sua anima. Mi sono resa conto del puro divertimento che le dava ballare. Amava la libertà di potersi muovere e danzare. Lo adorava. Potevo vedere che aiutava ad alleviare la sua vita emotiva. È stato difficile per lei a quel tempo”.