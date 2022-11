Tragedia Lady Diana: saltano fuori delle registrazioni del passato | rivelazioni scioccanti

Il mistero legato alla figura di Lady Diana continua ancora anche a distanza di venticinque anni dalla sua morte. La principessa non ha avuto una vita facile e tutti ricordano la tragica morte. Adesso spuntano delle registrazioni incredibili che mettono in luce tutta la tristezza di Diana.

Dalla morte di Lady Diana sono passati ormai ben venticinque anni, ma la sua memoria è ancora impressa nella mente dei suoi sudditi e di tutto il mondo. La vita della principessa Diana è sempre stata sotto gli occhi della stampa, pronta a scrivere e a parlare di nuovi scandali. In effetti, Lady Diana non ha passato dei momenti semplici soprattutto a a causa di un matrimonio difficile con Carlo.

I due si sono sposati nel 1981 con una cerimonia da favola e tutti credevano che sarebbe durata per sempre. In verità, l’unione è stata più che infelice e Carlo e Diana nel 1996 hanno ufficializzato il divorzio. Come è ben noto, ormai, il matrimonio è stato segnato dai numerosi tradimenti di Carlo il quale aveva intrapreso una relazione clandestina con Camilla sposata poi in seconde nozze nel 2005.

Finalmente libera dal matrimonio con Carlo, Diana aveva iniziato a frequentare Dodi Al Fayed, imprenditore egiziano, poco dopo il divorzio ma il loro amore è stato interrotto da quel terribile incidente che ha stroncato la vita di entrambi. Il 31 agosto 1997, Diana, infatti, mentre era a Parigi, insieme al suo compagno rimane vittima di un impatto fatale con la macchina.

Le circostanze della scomparsa, però, continuano ad essere poco chiare tanto da far pensare a molti che proprio la famiglia reale possa aver architettato tutto per toglierla di mezzo in quanto figura scomoda.

Ma cosa avrebbe spinto la monarchia ad eliminare Diana? A quanto pare il matrimonio tra lei e Carlo non solo era complesso ma nascondeva dei segreti incredibili. Alcuni di questi vengono ora svelati grazie alla presenza di registrazioni rivelatorie.

Le confessioni di Diana

The Sun ha lanciato una bomba vera e propria raccontando il contenuto delle registrazioni inedite della principessa Diana. Secondo quanto riportato dal giornale, Diana durante il matrimonio con Carlo avrebbe tentato il suicidio per ben cinque volte.

La principessa in preda ai deliri di un un’unione infelice si sarebbe buttata più volte dalle scale. Altre volte avrebbe provato a tagliarsi le gambe con un coltello o addirittura anche a scaraventarsi su un armadio di vetro.

Come affermato da Andrew Morton nella biografia “Diana – her true story” tra Carlo e Diana non ci sarebbe stato neanche un giorno sereno e felice. Lady Diana, infatti, avrebbe toccato il fondo più volte ma in due occasioni sarebbe stata molto vicina alla morte.

Durante il 1981, nel giro di poco tempo la principessa ha tentato il suicidio con un’affettatrice per riprovarci più avanti tagliandosi le vene con un rasoio. Una storia infelice la sua che ha toccato profondamente chi l’ha amata in vita e ha apprezzato il suo operato al servizio del popolo.

Purtroppo, in seguito al divorzio Diana non ha potuto ritrovare la serenità tanto desiderata poiché la sua vita è stata spezzata da un tragico incidente le cui circostanze rimangono ancora segrete. La monarchia inglese parlerà una volta per tutte?