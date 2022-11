Famiglia Grimaldi: gravidanza in arrivo. Qualcuno sta camuffando il pancino. Ecco di chi si tratta

Qualcuno della famiglia Grimaldi è in dolce attesa ma starebbe cercando di nasconderlo. Ma chi sarà tra le donne della famiglia Grimaldi ad attraversare una gravidanza?

La famiglia Di Monaco fa concorrenza nel mondo del gossip e delle notizie di costume con quella d’Inghilterra per quanto si parla di loro e per tutte le notizie che circolano intorno ai suoi componenti. E anche in questa occasione la famiglia si trova al centro del gossip attraverso gli scoop che la riguardano. Una delle ultime notizie che riguarda la famiglia Grimaldi è la presunta gravidanza di una delle donne della famiglia reale che però sta cercando in tutti i modi di nasconderlo.

La notizia ha iniziato a circolare nelle ultime settimane con una certa insistenza e vorrebbe una componente della famiglia Grimaldi in dolce attesa anche se la notizia non è stata ancora confermata. La notizia ha circolato molto online, discussa molto anche sul magazine In Touch oltre che sui principali tabloid.

La stessa famiglia Grimaldi è a conoscenza di questo pettegolezzo anche se non ha mai confermato né smentito la notizia. Ma se fosse vero che sta per arrivare un nuovo componente nella Famiglia Reale quali sarebbero i motivi per mantenere segreta la notizia?

Quali sono le ragioni per mantenere il segreto?

Forse tra le motivazioni ci sarebbe proprio la persona direttamente coinvolta che sarebbe piuttosto controversa e già di per sé molto spesso al centro dell’attenzione mediatica. Pertanto, vista la situazione già delicata dato che la persona in questione è già molto pressata dai media, la famiglia avrebbe pensato di proteggerla.

Ma di chi si tratta? Chi sta camuffando la gravidanza?

Alcuni componenti della famiglia, tra cui Alberto Di Monaco, sarebbero sconvolti dalla notizia, ma perché proprio Alberto? Si tratta di Charlene Di Monaco? Ebbene sì, proprio lei è la donna che tenta da qualche tempo di nascondere la gravidanza.

I rumors sono sempre più pressanti e avallati dal fatto che l’ultima apparizione pubblica della donna è stata quando ha fatto visita a Papa Francesco.

Qualcuno ha perfino parlato di una richiesta smodata di dolciumi con la scusa che i suoi figli ne avessero fatto espressamente richiesta. Tuttavia l’insolita richiesta ha allertato le fonti della casa Reale.

In passato la stessa Charlene disse che avrebbe voluto cinque figli e considerato che in questo periodo la donna non si è fatta vedere spesso e neppure si è mostrata in vacanza in Corsica con la famiglia, viene da domandarsi come mai tanto mistero.

Certamente ciò che è strano è che per settimane si è vociferato di una possibile crisi di coppia e ora invece si parla di gravidanza. Quale sarà verità?

Qualcuno ha perfino ipotizzato che il motivo di nascondere questo evento sia da legarsi all’ipotesi che il bambino non sia di Alberto e, considerate le notizie circolate su di loro nelle scorse settimane l’ipotesi avrebbe anche una sua valenza.

Tuttavia Charlene aveva dichiarato al notiziario sud africano News 24 di passare un difficile periodo di convalescenza:

“Ho vissuto momenti difficili, che però sto riuscendo a superare grazie al sostegno della mia famiglia, in particolare di mio marito e dei miei figli”.

In conclusione l’ipotesi dei problemi di salute non sarebbe ancora da scartare del tutto e la donna forse avrebbe ancora delle difficoltà nel rimettersi in sesto.