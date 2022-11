Wilma e Daniele Dal Moro si baciano ma la situazione è a un passo dalla bufera mediatica. Discussioni in arrivo

Scoppia la passione al Gf Vip tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich. I due si sono baciati, scatenando una bufera mediatica. Ecco cosa sta succedendo.

È stato un bacio preannunciato quello tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. I due si passano più di 20 anni di differenza, ma la passione li ha travolti.

Da settimane ormai Wilma aveva confessato di sentire una forte sintonia con il giovane concorrente e alla prima occasione buona si è lasciata andare. Anche lui è stato piuttosto spinto: ormai il passo è stato fatto e non si torna più indietro. Ecco quello che è successo sotto le telecamere.

“Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo”, aveva dichiarato Wilma nei giorni scorsi a proposito del suo rapporto con il giovane Daniele Dal Moro. “Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. […] Lui anche a battuta dice spesso ‘ho Wilma e poi viene il resto’. Tutto può capitare.

Sono una donna matura e so che tutto può succedere. Io però devo mettere le barriere per non farmi male devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare”.

Un’attrazione fatale messa a rischio per la grande differenza di età che distanzia i due. Ma l’amore non si rifà a numeri e matematica, e infatti la passione è scoppiata nonostante la razionalità.

Anche Daniele, d’altra parte, ha sempre espresso bellissime parole per Wilma, dimostrando di essere molto attratto da lei:

“Ai miei occhi è una donna di successo, così piccola e così forte, che ha superato tutto quello che ha dovuto superare, con questa voglia di vivere. È una fonte di ispirazione per me”.

Il bacio

Nelle ultime si è concretizzato il tutto. Wilma, tornata dalla quarantena per via del Covid contratto misteriosamente nella casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare durante un clima disteso di festa.

La scena è stata davvero inaspetatta: si sapeva che tra i due c’era feeling, ma nessuno pensava che la cosa si sarebbe concretizzata, almeno non così in fretta. In Confessionale, spronati da Antonino Spinalbese, la Goich e Daniele si sono infatti lasciati andare ad un passionale bacio, seppur a stampo. E a quanto pare non sarebbe stato l’unico, perché il bacio sarebbe scattato anche tra Edoardo e Micol.

La bufera mediatica

Un momento goliardico, che però ha fatto parlare il mondo del web. In quel bacio dato per caso si nasconde una verità che i due concorrenti del programma di Alfonso Signorini non hanno mai nascosto: si piacciono molto e provano grande stima reciproca.

Wilma, addirittura, aveva confessato che uscita dal programma sarebbe andata a trovare Daniele a Verona per conoscere i suoi amici. “Io e Daniele ci guardiamo e sappiamo già tutto”, ha ammesso.

Sicuramente dietro quel bacio leggero si nasconde un fondo di verità. I commenti degli utenti del web non sono tardati ad arrivare: al centro resta sempre il tema più eclatante, la loro grande differenza di età, l’unica componente che sta tenendo a freno stimoli e passione.

Chissà se Alfonso mostrerà ai diretti interessati le polemiche a proposito del range di anni che li separa, e soprattutto cosa risponderanno loro. A quanto pare, per Wilma e Daniele l’età ha un peso davvero minore rispetto ai loro sentimenti.