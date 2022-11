Wilma Goich: “negli ultimi minuti di vita di mia figlia”. Una situazione straziante

La cantante, ex moglie di Edoardo Vianello, si lascia andare ad un pesante sfogo sul dolore che ha vissuto in seguito alla morte della figlia Susanna per una grave malattia.

È nella casa del Grande Fratello Vip 7, che Wilma Goich si sfoga ripercorrendo uno dei momenti più bui della sua vita, quello che una madre non vorrebbe mai provare. Un duro sfogo il suo con Patrizia Rossetti che il padrone i casa Alfonso Signorini, non ha potuto far a meno di indagare nella puntata in diretta.

Ma cosa ha detto Wilma a Patrizia? Ha dato sfogo al dolore di una madre che ha stretto da sola negli ultimi minuti di vita la mano di sua figlia. “Una madre non dovrebbe prendere il telefono e chiamare alle 3 di notte il padre di sua figlia e dirgli che è morta”.

Wilma, classe 1945, divenne famosa negli anni sessanta grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1965, con la canzone Le colline sono in fiore, ad oggi considerato il suo maggior successo, e dopo un apparente riavvicinamento all’ex marito, quanto meno professionale, sembra che la morte della figlia Susanna abbia spezzato per sempre quel sottile equilibrio che si era andato ricostruendo.

Il Padre in questione è Edoardo Vianello, cantautore di canzoni che hanno fatto la storia, da “Pinne fucile ed occhiali” e “Guarda come dondolo” ad “Abbronzatissima” e “I Watussi”.

Wilma are non essersi pentita di questa intima confidenza, quasi come se fosse invece sollevata da questo peso morale che si porta dentro dalla morte della figlia Susanna: speaker radiofonica per Radio Italia Anni 60 dal tragico destino, venendo a mancare per un terribile tumore che la strappa all’affetto dei suoi cari anzitempo nell’aprile 2020, in piena pandemia Covid-19.

La Goich ha raccontato ciò che ha provato in quel terribile periodo: ls morte di Susanna, straziante, ma anche l’assenza del suo ex marito, Edoardo Vianello, che sembra non sia mai andato in clinica a trovare sua figlia, nemmeno in punto di morte nonostante sia stato lui a prodigarsi per trovarle un posto.

Wilma punta il dito sia contro di lui sia contro la nuova moglie di Edoardo, Frida, che per timore di contagio Covid glielo avrebbe impedito “Non mi sono ancora tolta un peso perché mi manca un ‘perché’. Mi dispiace che non ci siamo ancora chiariti” ha detto la Goich che avrebbe mai pensato di dover affrontare un momento così drammatico completamente da sola.

La cantante ricorda le parole che la figlia le dedicava sempre “Mia mamma è speciale” diceva la figlia ai suoi amici e questo per Wilma era grande motivo di orgoglio.