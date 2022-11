Bianca Atzei è incinta, il padre è proprio lui: lo conoscete tutti. Lo vediamo sempre in televisione

Bianca Atzei è incinta di qualche mese, ma sapete chi è il suo compagno? Si tratta di un personaggio famosissimo della televisione, lo conosciamo tutti e lo vediamo sempre. Nessuno sapeva che stessero insieme

Bianca Atzei è in trepidante attesa di conoscere il suo bambino. Sui social ha mostrato il suo pancione condividendo la sua gioia, ma sapete chi è il padre? Sicuramente lo avrete già visto mille volte in televisione: è un personaggio molto famoso.

La cantante ha cominciato la sua carriera nel 2011 e nel corso degli anni si è saputa far conoscere e amare dagli italiani. Nel 2015 ha pubblicato l’album Bianco e Nero col quale ha riscosso un grande successo di pubblico, rendendola tra gli artisti più seguiti dell’anno. Bianca ha anche partecipato a Sanremo e in seguito anche all’Isola dei famosi e Tale e quale show.

Bianca Atzei può vantare anche diverse collaborazioni con nomi noti della musica italiana. Tra queste c’è quella con Loredana Errore, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e “rivale” di Emma Marrone, e quella con i Dear Jack.

Nel 2021 ha collaborato con i Legno pubblicando il singolo John Travolta; in seguito ha collaborato col cantante Nicola Cavallaro (Seryo) pubblicando il brano Straniero. Nel 2022, in occasione del suo compleanno che è anche la festa della donna, ha lanciato il singolo Videogames tratto dall’album Veronica. Nell’album ci sono molti duetti, tra i quali anche quello con Arisa, con la quale la cantante ha realizzato il brano Le Stelle.

Nel 2017 ha anche pubblicato un libro intitolato Ora esisti solo tu, omonimo del brano con cui ha partecipato a Sanremo dello stesso anno.

Bianca Atzei aspetta un figlio da lui

La cantante ha condiviso coi follower la felicità della gravidanza e li aggiorna spesso sullo stato del suo pancione. Ormai è passato qualche mese dall’annuncio e la pancia continua a crescere, è ormai impossibile da nascondere. Ed ecco la domanda alla risposta che in tanti si fanno: chi è il padre?

Ebbene, il padre del bambino è un personaggio molto famoso della televisione, che è entrato nelle case di tutti: parliamo di Stefano Corti, storico inviato de Le Iene, uno dei programmi più seguiti di Mediaset e anche uno dei più longevi.

Per lui non è il primo figlio: l’inviato ha avuto un altro bambino, Gabriele, dal suo primo matrimonio. I due stanno insieme da ormai due anni e hanno deciso di fare il grande passo insieme. Entrambi sono molto riservati e condividono poco della loro vita privata, e la notizia del bambino è una bella eccezione: la felicità era talmente tanta che era impossibile da non condividere.