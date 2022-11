Emilio Fede: “La pensione non mi basta”, cifre da capogiro | un insulto alla povertà

Emilio Fede ha svelato a quanto ammonta la sua pensione e ha poi specificato che per lui non è sufficiente. Di fronte alle sue affermazioni il web è rimasto indignato e lo ha attaccato senza sosta, definendolo vergognoso e irrispettoso. Ma quanto prende di pensione?

Emilio Fede dice che non riesce ad arrivare a fine mese con la sua pensione e il web si scatena: lo accusa di essere irrispettoso e di aver fatto dichiarazioni vergognose. Il giornalista ha svelato quando prende di pensione lamentandosi che non riesce a vivere serenamente.

Il giornalista ha fatto una grossa gaffe e difficilmente riuscirà a riprendersi dalla tempesta che si è scatenata su di lui. D’altronde Emilio Fede non è nuovo a guai e accuse, soprattutto per quanto riguarda le sue visioni politiche che ha sempre sbandierato senza professionalità. Non ha mai nascosto di essere un sostenitore di Silvio Berlusconi.

Inoltre è stato al centro di diverse vicende giudiziarie che non sono mai state chiarite fino in fondo. Tra le tante, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta.

Emilio Fede: “La pensione non mi basta”

Le dichiarazioni di Emilio Fede hanno fatto infuriare il web: il giornalista e conduttore ha condiviso a quanto ammonta la sua pensione e ha affermato di fare fatica ad arrivare a fine mese. La reazione del web non si è fatta attendere e su di lui si sono scagliate tante accuse.

Ormai non lo si vede da un po’ in televisione: dopo anni di onorato servizio, il giornalista ha deciso di ritirarsi a vita privata e godersi la pensione. Pensione che ammonta a ben 8.000 euro al mese: questo ha dichiarato al programma radiofonico La Zanzara. Una cifra davvero ghiotta, che però sembrerebbe non bastare al conduttore: “Non mi basta” ha affermato.

Il giornalista è entrato poi nel dettaglio delle tante spese che sostiene di avere: il leasing della macchina, l’affitto del villone dove abita, lo stipendio del personale, le bollette e così via. Dichiarazioni che lasciano perplessi e infastidiscono anche, visto che potrebbe ridurre le spese in molti modi.

Inoltre nel corso della carriera ha guadagnato diversi milioni di euro e molti si chiedono dove siano finiti e come si possa affermare di non riuscire a vivere con 8.000 euro al mese.

Come tanti utenti hanno fatto notare, ci sono famiglie che riescono a vivere con 600 euro al mese e lui ha avuto il coraggio di lamentarsi. Un vero e proprio schiaffo alla povertà, considerando anche che il suo tenore di vita quotidiano è quello di una persona ricca.