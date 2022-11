Maurizio Costanzo: “Denunciato, arrivarono i carabinieri” | una storia folle dai contorni assurdi

Maurizio Costanzo ha svelato una parte della sua vita di cui non aveva mai parlato prima d’ora. Si tratta di un episodio davvero sconvolgente che ha lasciato tutti senza parole: nessuno si sarebbe aspettato un tale comportamento da parte sua.

“Spero di essere ricordato come una brava persona” dice Maurizio Costanzo, eppure c’è una parte del suo passato che non ha mai raccontato e che appare molto torbida. Il conduttore lo ha rivelato nel suo libro, “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”, in cui si è messo a nudo e ha parlato di sé, svelando anche dettagli incredibili.

Il libro è un must per i fan del giornalista, visto che l’uomo parla della sua vita e di molti episodi sconosciuti ai più. Nel libro parla anche della sua relazione con Maria De Filippi, di come si sono conosciuti, del loro matrimonio e di quanto la donna sia importante nella sua vita.

Il suo Maurizio Costanzo Show è tra i programmi più seguiti di Mediaset: grazie alla sua eleganza e serietà, il giornalista è tra i conduttori più apprezzati dell’emittente.

Maurizio Costanzo e la denuncia shock

Nel suo libro Maurizio Costanzo non ha nascosto quasi nulla di sé, tanto che anche i fan che lo seguivano da tanto tempo non erano a conoscenza di alcuni aneddoti. Uno di questi riguarda una denuncia ricevuta dal giornalista: un episodio incredibile che nessuno si sarebbe aspettato da lui.

“Spero semplicemente di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni. Un long seller della televisione italiana. Spero che nel 2050 si potranno regalare i cofanetti del Maurizio Costanzo Show come documento, e in mia “smemoria”. Sempre meglio…” scrive nel suo libro, e poi racconta di quando è stato quasi arrestato.

Anni prima di incontrare Maria De Filippi, il giornalista ebbe una storia d’amore clandestina con una donna sposata. Il marito però li ha scoperti e ha denunciato il giornalista per adulterio. I carabinieri sono subito giunti sul posto per verificare la situazione.

“Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia” ha scritto. La fortuna lo salvò dalla denuncia.

Dopo il racconto però ringrazia sua moglie Maria per avergli rimesso la testa a posto: con lei ha trovato l’amore e, come lui stesso ha detto, la donna gli ha salvato la vita. “Vivere per me è Maria” ha confessato, commovendo tutti.