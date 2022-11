Addio Simona Ventura, la tragedia è ufficiale: non c’è stato nulla da fare per lei

La notizia è degli ultimi giorni: per Simona Ventura sfuma tutto, la conduttrice deve dire addio a tutti. La scelta è stata irremovibile e i fan sono spiazzati

Simona Ventura affronterà ben presto un cambiamento radicale. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa e ormai i giochi sono fatti: non si è potuto fare nulla per cambiare la sua situazione. Tutto il mondo della televisione ne è rimasto scosso.

La donna è stata conduttrice di tantissimi programmi di successo, come Quelli che il calcio, che ha condotto per dieci stagioni e che l’ha portata a condurre il Festival di Sanremo nel 2004. Ha condotto inoltre L’isola dei famosi per ben 8 edizioni e in seguito è stata anche concorrente del reality show.

Anche se per anni è stata il volto di punta di Mediaset, la conduttrice non si è mai preclusa collaborazioni con altre emittenti televisive. Nel 2011 è passata anche in Sky Italia, poi ha condotto Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island VIP su Canale 5.

Simona Ventura è una delle conduttrici più ambite dalle diverse emittenti: il popolo italiano apprezza molto il suo modo di fare e per questo tutti cercano di accaparrarsela. La donna è infatti molto versatile: oltre che conduttrice è stata anche giudice di vari talent show, come X Factor e Amici di Maria De Filippi.

Simona Ventura: ormai è ufficiale, saluta tutti

Simona Ventura ha sempre bazzicato molto sulle reti Mediaset ed è sempre stata amata dai suoi colleghi dell’emittente. La donna è molto legata ad Alfonso Signorini, ma anche con Maria De Filippi e molti altri conduttori. Qualche anno fa era stata la conduttrice di Temptation Island, programma ideato proprio dalla De Filippi, e la Mediaset aveva apprezzato molto le sue capacità in trasmissione.

Adesso però qualcosa è cambiato irrimediabilmente e chi sperava che la Ventura tornasse a condurre i programmi Mediaset purtroppo si ritroverà deluso. È di poco fa l’annuncio che la conduttrice sarà una presenza fissa a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai1.

Il suo impegno sarà fisso nella trasmissione e non avrà tempo per seguire progetti su altre emittenti. Ormai anche lei sta diventando uno dei protagonisti della Rai e sarà difficile portarla via da lì, almeno per quest’anno. Oltre a Che Tempo Che Fa Simona Ventura è impegnata con Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego.

Insomma, di attività in Rai ne ha da seguire, ma questo non significa che non tornerà più su Canale 5: è possibile che riprenderà in mano qualche programma Mediaset il prossimo autunno.