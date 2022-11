Diffida in arrivo per Antonino Spinalbese. Intervengono i legali  

Antonino Spinalbese sta rischiando grosso e adesso ci sono di mezzo i legali per quello che ha detto a Oriana Marzoli. Si cerca di porre un freno al suo comportamento e la decisione arriva dall’esterno.

Antonino Spinalbese l’avrebbe detta grossa nella casa del Grande Fratello, l’hair stylist si è confidato con Oriana Marzoli circa una questione privata che però non riguarderebbe soltanto lui e così la sua ex si sarebbe inalberata per questa cosa e lo avrebbe diffidato. Ecco come sono andate le cose.

Stare chiusi nella casa più spiata d’Italia a volte porta i concorrenti a dimenticarsi del mondo fuori e, appunto, a lasciarsi andare troppo alle confidenze, senza tener conto che dall’esterno sono costantemente osservati e ascoltati. Il minimo che possa capitare dunque è che si possa incorrere in qualche polemica, il massimo è una diffida, proprio come è capitato ad Antonino Spinalbese che è stato diffidato dalla sua ex compagna Belen Rodriguez.

Fin dal suo ingresso Spinalbese è stato già sufficientemente censurato dagli autori del programma che hanno oscurato alcune frasi da lui pronunciate, gaffes che sono state prontamente arginate. Da qualche tempo però Antonino Spinalbese starebbe esagerando e sarebbe al centro di una bufera per alcune frasi che sono sfuggite agli autori.

Malgrado fra Spinalbese e Belen i rapporti si siano chiusi in modo pacifico, alcune questioni sono molto delicate e la stessa Belen avrebbe richiesto di non essere menzionata nel reality.

Cosa non avrebbe dovuto dire Antonino Spinalbese?

Come sappiamo tutti molto bene Antonino Spinalbese è l’ultimo ex di Belen Rodriguez dalla quale ha avuto una bambina, Luna Marie. Poco dopo la nascita della piccola però i due si sono lasciati e Belen è tornata con il suo ex fidanzato storico Stefano De Martino e lui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip dove in talune occasioni si è appunto lasciato andare a delle confidenze che includevano anche la sua ex. Alcuni di questi retroscena sarebbero alquanto controversi e forse sarebbe stato meglio che li tenesse per sé.

Ma cosa sarebbe successo? Sembra che in un momento confidenziale con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese avrebbe ripercorso l’epilogo della sua relazione con Belen Rodriguez, entrando a quanto pare in dettagli che non avrebbe dovuto rivelare.

Ciò che si è potuto udire dagli stralci di questa conversazione è quanto segue: “Si, dicembre, dicembre…”. Qualcuno sostiene che si tratti del mese in cui lui e Belen si sono lasciati, anche e soprattutto pare per la ricomparsa di Stefano De Martino. Pare che la soubrette non avrebbe fatto in tempo a chiudere con Antonino che già stava frequentando di nuovo Stefano.

Alberto De Pisis provato ad arginare la gaffe di Antonino, dicendo: “Non diamo troppi riferimenti temporali…”. Lui avrebbe però risposto: “Eh, amore mio, ma sono problemi suoi, non miei…”.

Ma non è finita qui perché ci sarebbe un’altra confidenza, sussurrata all’orecchio di Oriana Marzoli. Antonino avrebbe detto: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino!”.

Sui social poi circola anche un’altra storia, ossia che Antonino avrebbe fatto riferimento a Sofia Giaele De Donà, chiarendo a Oriana: “Io non posso dire che l’ho toccata, sennò succede un casino!”. Frase che andrebbe a spiegare quanto accaduto sotto il piumone.