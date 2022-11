La verità di Gigi D’Alessio: “Sono stato generoso e sono stato tradito…” | Anna Tatangelo sotto accusa

La relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ancora nell’occhio del ciclone. Dopo due anni dalla rottura arrivano nuove dichiarazioni e questa volta a parlare è Gigi D’Alessio. La sua confessione spiazza tutti.

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano. Apprezzato dal pubblico per la sua spontaneità, è autore di grandi successi come Mon Amour, Non dirgli mai, Un nuovo bacio, Un amore al telefono e Annarè.

Gigi D’Alessio ha sempre avuto una forte passione per la musica, tanto che sin da piccolissimo si è cimentato da autodidatta nello studio della chitarra e del pianoforte. D’Alessio si è diplomato poi all’età di 21 anni venendo poi ingaggiato come pianista ufficiale di Mario Merola.

Intraprende una carriera grandiosa in solitaria arrivando a vendere 26 milioni di dischi. Con il brano Non Dirgli Mai, D’Alessio è riuscito a vincere Sanremo nel 1993 preludio di una serie di canzoni che faranno la storia della musica melodica. Il suo successo, però, non si è fermato solo in Italia ma è arrivato fino all’estero: Gigi D’Alessio si esibito live in America, Australia e in varie città d’Europa.

Dal punto di vista amoroso, Gigi D’Alessio ha avuto una vita abbastanza movimentata. Dopo tanti anni con Carmela Barbata dalla quale ha avuto tre figli si è unito alla celebre cantante Anna Tatangelo con cui ha avuto un altro figlio Andrea.

Anche con la donna, poi, il rapporto è giunto al termine dopo ben dieci anni di amore. Ma, adesso, Gigi ha trovato nuovamente l’amore con Denise Esposito, giovane donna di 26 anni meno di lei. Insieme alla Esposito ha avuto un altro bambino, il suo quinto figlio Francesco.

Le dichiarazioni di Gigi D’Alessio in televisione

Nonostante siano passati anni dalla fine della relazione con Anna Tatangelo il clamore mediatico attorno alla loro storia non è mai davvero terminato. Questo soprattutto perché le cause effettive della rottura non sono mai state rivelate per davvero.

Si sa che i due hanno provato più volte a tenere insieme la famiglia, ma in seguito a svariati tentativi di rimanere uniti, abbiano optato per prendere strade diverse.

Recentemente il cantante è stato ospite al programma televisivo Da noi… a ruota libera dove ha parlato a 360 gradi della sua vita e della sua personalità. A tal proposito ha fatto alcune dichiarazioni alquanto controversa che potrebbero essere rivolte a qualcuno in particolare.

Ecco cosa ha detto: “Mi ritengo una persona molto generosa e uno che dà tutto sé stesso agli altri, proprio per questo sono stato tradito”.

Una frase un po’ ambigua che secondo alcuni sarebbe riferita proprio alla sua ex compagna Anna Tatangelo. Se fosse davvero così siamo tutti curiosi di scoprire l’eventuale risposta della cantante di Sora.