Maurizio Costanzo, parole pesanti rivolte a Serena Bortone: “Se ha un briciolo di umanità…”

Maurizio Costanzo è intervenuto sulla tanto chiacchierata e spinosa vicenda che riguarda Memo Remigi che sta facendo tanto discutere l’opinione pubblica riguardo la famosa palpatina sul fondoschiena dell’ex cantante dei Gazosa e che è stata ripresa dalle telecamere di Oggi è un altro giorno, aprendo la strada a tante polemiche verso Remigi che si è trovato nella bufera mediatica.

Ricordate la bufera mediatica scatenatasi ai danni di Memo Remigi? È finito al centro del ciclone mediatico per una spiacevole situazione capitata proprio in diretta televisiva durante un programma di Rai1: Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, Remigi fa parte già da due stagioni del cast fisso.

I vertici Rai hanno deciso di sospendere il cantante per il gesto inopportuno e sgradevole ai danni di Jessica Morlacchi, cantante del gruppo Gazosa. Il programma era in diretta e mentre Serena Bortone conduceva sullo sfondo era visibile la palpatina di Remigi verso la ragazza. Il gesto potrebbe rientrare nella molestia sessuale.

In Rai è successo naturalmente il putiferio e la vicenda è diventata un caso mediatico del quale si discute molto anche sui social e così si è arrivati anche all’opinione espressa da Maurizio Costanzo al riguardo.

Memo Remigi è stato espulso dal programma di Serena Bortone di cui faceva parte già da due edizioni di Oggi è un altro giorno. Ne è seguito come abbiamo detto un linciaggio mediatico che ha portato Maurizio Costanzo a dire la sua e appellarsi alla conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone appunto. Lo storico giornalista ha chiesto alla conduttrice di tendere una mano a Remigi provando a trovare una soluzione.

Maurizio Costanzo si rivolge direttamente a Serena Bortone

Nella puntata radiofonica di Facciamo finta che di cui Maurizio Costanzo è conduttore su Radio 101, è stata ospite Laura Freddi, la quale è entrata nella trasmissione di Serena Bortone: “Come sta il povero Remigi?” questa la domanda molto diretta rivolta all’ex ragazza di Non è la Rai che molto diplomaticamente ha detto: “Non lo so, io in realtà sono entrata nel cast da quest’anno, avevo appena iniziato a conoscerlo e non lo so come sta. Io spero solo che comunque tra i due si possa chiarire, sono un po’ dispiaciuti da entrambe le parti”.

Maurizio Costanzo allora ha preso le difese di Memo Remigi pubblicamente nel corso di questa intervista: “Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’, ha 84 anni e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa”.

Laura Freddi allora ha espresso la sua opinione: “Io non so, credo che la decisione sia stata dell’azienda Rai. Serena è una donna in gamba e lei saprà come muoversi in questa situazione, del resto è la conduttrice del programma, è una donna molto intelligente”. Adesso non ci resta che aspettare la replica di Serena Bortone e chissà se prenderà una decisione diversa da quella presa dalla Rai.