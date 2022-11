Serena Bortone, è finita per lei? Sospensione inevitabile, la situazione è gravissima

Serena Bortone è stata costretta a rimanere a casa. La conduttrice di oggi è un altro giorno ha assistito alla sospensione del suo programma. Continua il caos per il programma di Rai 1. Vediamo nei dettagli.

Il caos mediatico attorno al programma Oggi è un altro giorno non accenna a finire. Questa volta per Serena Bortone arrivano dei grossi problemi e la presentatrice è costretta a stare a casa. Lo show in onda ogni giorno su Rai 1 nella fascia pomeridiana dalle 14 alle 16, tiene compagnia a milioni di spettatori che si appassionano alle storie raccontate dalla Bortone.

Fino a qualche tempo fa Oggi è un altro giorno era entrato raramente nel circolo delle polemiche mediatiche riscontrando sempre un ottimo apprezzamento di critica e pubblico. Purtroppo, però, di recente le cose sono cambiate a causa di un evento che ha scosso tutti. Stiamo parlando della brutta vicenda che ha coinvolto Memo Remigi e Jessica Morlacchi.

Qualche settimana fa, infatti, il cantante è stato allontanato dal programma, dopo averne fatto parte in quanto ospite fisso per ben due anni, a causa di un comportamento molesto nei confronti di Jessica anche lei presenza ricorrente in Oggi è un altro giorno.

La brutta vicenda è stata anche ripresa in diretta lasciando gli spettatori veramente sconcertati. Prontamente Memo Remigi è stato allontanato dalla trasmissione nonostante le scuse del cantante che ha attribuito alla sua età il comportamento scorretto.

Una storia che ha sicuramente messo in difficoltà Serena Bortone, costretta a dare spiegazioni e scuse per un modo di fare quanto più condannabile. La vicenda sembra essersi risolta licenziando Remigi ma adesso c’è qualcos’altro che ha turbato il corso dello show. Ecco cosa è successo.

La sospensione di Oggi è un altro giorno

In casa Rai, precisamente negli studi di Roma, ci sono stati negli ultimi giorni degli scioperi che hanno provocato cambiamenti nel palinsesto ordinario. Il 17 novembre Serena Bortone ha annunciato dispiaciuta la sospensione del programma a causa appunto dello sciopero aziendale.

Con un Twit esplicativo la Bortone ha affermato: “A causa di uno sciopero Oggi è un altro giorno non andrà in onda, ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una ‘collection’ con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022″.

Il pubblico legato alla trasmisisione ovviamente c’è rimasto molto male. Tuttavia, grazie ad una buona organizzazione dei vertici Rai, sono riusciti comunque a vedere Oggi è un altro giorno ripercorrendo alcune delle puntante più belle.

Non un periodo facile, questo, per Serena Bortone il cui futuro, secondo alcune dichiarazioni di Gisuppe Calenda giornalista di Dagospia, potrebbe essere molto incerto. Ecco cosa ha dichiarato: Avvisate Serena Bortone che una vivace conduttrice sta smuovendo mari e monti (dalla politica alle società di produzioni) per prendere il suo posto nella prossima stagione. Ci riuscirà?”.

Chi sarà questo misterioso personaggio? Ma soprattutto sarà in grado di spodestare la Bortone dal suo posto in Rai 1? Attendiamo con ansia l’anno prossimo per avere una risposta.