Alberto Matano: una strage durante La Vita in Diretta, panico in studio. Caccia all’uomo

Una vicenda che sa d’incredibile quella successa vicino agli studi della Vita in Diretta. Il conduttore è completamente sconvolto così come tutto il pubblico che ha assistito al racconto. Una strage senza precedenti. Ecco i dettagli.

La Vita in diretta è un programma di Rai 1 che tratta argomenti di società, attualità e spettacolo. Condotto da Alberto Matano la trasmissione è capace di raccontare il mondo con uno sguardo curioso grazie alla vena investigativa del presentatore.

Matano nel corso della sua carriera per il suo passato da giornalista sicuramente sarà stato testimone di storie incredibili. Questa volta, però, la questione è davvero grave e anche un professionista come lui è rimasto completamente sotto shock.

La puntata di giovedì 16 novembre si è aperta con una notizia sconvolgente. Ecco le parole di Alberto Matano in apertura: “C’è una vera e propria caccia all’uomo, in queste ore, proprio qui, nei pressi dei nostri studi, perché sono stati commessi tre omicidi nel raggio di 1 chilometro”.

Il conduttore ha poi spiegato meglio l’accaduto dichiarando: “Sono state trovate morte due cittadine cinesi e poi, poco lontano, è stata rinvenuta morta una terza persona, transessuale“. Una situazione surreale avvenuta proprio vicino agli studi della Vita in Diretta. Per questo nel quartiere si è riscontrato un bel po’ di caos a causa della forte presenza degli inquirenti. Le cause sono attualmente ancora da chiarire ma si temeva che gli omicidi fossero opera di un vero e proprio serial Killer.

I dettagli del triplice omicidio

La Vita in Diretta ha subito mandato uno dei suoi inviati sul posto che ha snocciolato meglio ciò che avvenuto, facendo anche riferimento al luogo degli omicidi: “Due delle vittime sono state ritrovate su un pianerottolo di un condominio di una via che si affaccia sulla piazza del tribunale, mentre la terza vittima è stata rinvenuta proprio vicino gli studi de La vita in diretta”. E ancora: “Si pensa possa essere stato un regolamento di conti. Si teme che l’assassino possa colpire ancora”.

Insomma, un racconto terrificante che ha lasciato tutti gli inquilini del condomio sotto shock e profondamente scossi. Le indagini sicuramente procederanno per far luce su una vicenda molto nebulosa e dai risvolti tristi.

Fortunatamente, però, La Vita in Diretta ha avuto la possibilità di parlare di questa storia per mettere al corrente il pubblico. C’è stata, infatti, la probabilità che giovedì 16 novembre il programma non andasse in onda a causa degli scioperi aziendali che hanno visto coinvolti gli studi romani della Rai.

La trasmissione di Matano non ha avuto problemi in quel senso, sorte invece diversa per Oggi è un altro giorno, programma della Bortone sfortunatamente saltato nel palinsesto.

Al suo posto, però, una raccolta degli episodi più belli dedicate al Festival di Sanremo. Per quanto riguarda La Vita in diretta, sappiamo con certezza che il programma di Matano sarà in grado di fornire ulteriori dettagli sulla brutta vicenda degli omicidi nelle prossime puntate.