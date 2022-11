Bufera su Albano, spunta una donna segreta: “Siamo stati insieme per 3 anni” | duro colpo per la Lecciso

Albano al centro dell’attenzione mediatica: spunta una dichiarazione di una donna spagnola che confessa di essere stato con lui. Il suo matrimonio con Loredana Lecciso potrebbe arrivare al capolinea, nessuno sapeva di questa frequentazione misteriosa.

Albano torna a far parlare di sé, questa volta per via di una donna spagnola che gli ha fatto guadagnare un posto sulle copertine dei maggiori giornali di gossip.

La misteriosa donna confessa di essere stata una sua amante. I due avrebbero avuto un rapporto sentimentale, di cui però nessuno era a conoscenza: né Romina Power, né l’attuale compagna Loredana Lecciso. Come avrà reagito?

La notizia cade come un fulmine a ciel sereno e fa tremare il mondo del gossip: il rapporto tra Albano e Loredana potrebbe essere compromesso dalla confessione choc di una donna spagnola, che racconta di una misteriosa e duratura relazione intrattenuta con Albano Carrisi.

Il triangolo

Una terza donna oltre Loredana Lecciso e Romina Power, quindi, rivendica improvvisamente una legame con il cantante di Cellino San Marco. Lei è un’avvocatessa spagnola di nome Patricia Donoso.

Volano dalla Spagna all’Italia rumors che vedono coinvolto Albano in una relazione, con questa donna. Non è ancora chiaro se sia extra coniugale o no, ma Paricia Donoso ha confessato ai media di avere avuto una relazione stabile con Albano, durata circa 3 anni.

Non è tardata ad arrivare la risposta del cantante di Cellino San Marco che smentisce categoricamente quanto affermato dall’avvocatessa spagnola, ma ormai è troppo tardi perché Albano è tornato sulle prime pagine di giornali di gossip e la stampa vuole vederci chiaro a proposito della presunta relazione con Patricia Donoso.

La risposta è stata data durante il programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco. È stato un vero incontro-scontro: la donna, intervenuta telefonicamente, ha ribadito la veridicità di quanto detto, nonostante il conduttore Jorge Javier Vázquez continuasse a ripetere che Albano negava addirittura di conoscerla.

“Tu credi, seriamente, che ho paura di te?”, ha chiesto Patricia rivolgendosi direttamente ad Albano.

Una domanda provocatoria, che conferma quanto la donna non abbia paura di Albano e sia sicura di ciò che sta raccontando alla stampa.

“Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica (…) Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata”, ha concluso la presunta amante di Albano Carrisi.