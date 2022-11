Che fine ha fatto l’ex velina di Striscia la Notizia Emanuela? Ecco cosa fa oggi

Il pubblico del famosissimo Tg satirico non avrà di certo dimenticato la velina Emanuela Aurizi, che è salita sul bancone di Striscia nel 2005.

Emanuela Aurizi non ha fatto solo la velina a Striscia la Notizia, e anche una brava attrice e cantante, come dimostra la sua carriera. La romana Aurizi ha affiancato le classiche velina bionda e velina mora sul bancone di Striscia, rompendo i soliti schemi delle veline con il suo fisico curvy.

Una volta abbandonato il ruolo da velona, la sua vita lavorativa nel piccolo schermo è cresciuta sempre di più, facendo ospitate e ricoprendo il ruolo di opinionista in programmi tv come quelli di Barbara D’Urso.

Il corpo di Emanuela è sempre stato il centro della sua vita, dall’adolescenza fino all’età adulta, ma con ruoli totalmente diversi. Mentre “da grande” le sue forme generose le hanno portato fortuna nel mondo dello spettacolo, quando era un’adolescente, invece, la sua abbondanza fisica la intralciava, costringendola a rifugiarsi sempre di più nella consolazione del cibo.

Tuttavia, anche accompagnata dai suoi 100 chili e più, Emanuela non ha mai rinunciato a niente ed ha cominciato a praticare danza all’età di 4 anni per coltivare questa sua passione.

Se crediamo che il suo debutto televisivo sia successo grazie a Striscia la Notizia, sbagliamo di grosso. Dagli anni ’90, infatti, Emanuela si impegna in tv con alcune fiction come Le Ali Della Vita, diretta da Stefano Reali.

Tra i film a cui ha preso parte, ricordiamo Il Professor Cenerentolo, diretto da Leonardo Pieraccioni e Ti stramo, parodia del film Ho voglia di te, diretta da Pino Insegno e Gianluca Sodaro.

Oltre al cinema italiano, la Aurizi ha recitato anche in pellicole internazionali, come La Musica del silenzio con Antonio Banderas e Luisa Ranieri. Ritornando alle serie tv, l’abbiamo seguita in Distretto di Polizia 5 e 7.

La quarantenne Emanuela Aurizi è una donna sicura di sé e determinata ad arricchire la sua carriera di ottimi lavori. Ha recitato anche in teatro, prendendo parte a La vera storia di Kekko e Nina, opera diretta da Luigi Galdiero, e allo spettacolo teatrale Mi si è allargata la famiglia, diretto da Massimo Cinque, con Gianfranco D’angelo e Demo Mura. Con lei, in questo cast vediamo anche Antonella Aiesi e Jacopo Cinque.

Nel 2016 ritorna in televisione nel film Fortunata di Sergio Castellito. Emanuela Aurizi, quindi, non è stata solo la velona di Striscia la Notizia ma ha un curriculum di tutto rispetto. Su Instagram ha più di 3 mila followers e il suo ultimo post, pubblicato lo scorso 25 dicembre, recita così: “Buon Natale a tutti voi…esagerate con l’amore ma non con il cibo…. vabbè oggi è Natale. Vi abbraccio fortissimamente…daje todas”.

Frase che accompagna una serie di foto a tema natalizio, con molti commenti positivi scritti dai suoi fan, tra i quali spicca l’aggettivo “bellissima”.