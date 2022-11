Noemi Bocchi: quanto guadagna la nuova fiamma di Totti. È un pezzo grosso

La nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi è un personaggio importante di Roma. I due adesso formano una coppia potente della Capitale dimostrandosi in pubblico sempre più affiatati.

Francesco Totti e Noemi Bocchi dopo mesi insieme passati a nascondere la loro relazione, ormai vivono la storia completamente alla luce del sole. Benché la Bocchi venga definita spesso come la nuova fiamma di Totti, la relazione tra i due va avanti da quasi una anno.

Sin da quando, dopo Capodanno, Francesco ha deciso di concedere una chance alla bella Bocchi, incontrata ad un torneo di padel appena tre mesi prima con la quale aveva iniziato un buon rapporto di amicizia e confidenza. Solo, però, nel settembre di quest’anno Totti ha deciso di parlare chiaro e di mettere nero su bianco, tramite una forte intervista rilasciata al Corriere della Sera, i termini di un rapporto sempre più forte ed importante.

Prima infatti di dichiararsi amore pubblico, Francesco e Noemi hanno dovuto depistare i giornalista e fotografi che curiosi cercavano ogni piccolo dettaglio che dimostrasse il loro amore. A poco sono serviti i tentativi della coppia di sfuggire agli occhi indiscreti dei riflettori: i due sono stati la coppia più chiacchierata dell’estate!

Eppure, dopo vent’anni insieme a sua moglie sembrava impossibile vedere Totti con qualsiasi altra donna che non fosse Ilary Blasi. I due hanno fatto coppia fissa per moltissimo tempo ed insieme hanno costruito una famiglia numerosa con i loro tre figli, Christian, Chanel ed Isabel ed un patrimonio davvero ingente.

Proprio su quest’ultimo e sulla custodia dei figli si preannuncia una battaglia legale piena di colpi di scena e da come si preannuncia dalle prime udienze, non finirà molto presto e facilmente. Francesco ha al suo fianco un’altra persona, Noemi, con la quale ora é in procinto di andare a convivere e chissà crearsi una nuova famiglia.

Ma chi è davvero Noemi Bocchi? Com’è arrivata ad essere la nuova signora Totti?

Noemi bocchi e la sua professione

Noemi Bocchi è nata nel 1988 ed è anche lei romana d’origine. La donna è stata sposata con Marco Caucci, manager del Tivoli calcio, con cui ha avuto due figli ma i cui rapporti sarebbero molto tesi.

La donna ha studiato Economia aziendale e bancaria alla Lumsa ed in seguito è diventato una famosa e rinomata flower designer. Noemi si occupa dell’organizzazione floreale di tantissimi importanti eventi come matrimoni, sacramenti compleanni ecc… È una delle più ricercate a Roma in questo ambito quindi immaginiamo che possa aver un bel po’ di guadagno dalla sua attività.

Tuttavia, la Bocchi non dovrebbe essere milionaria anche se insieme Francesco Totti sta acquistando una casa enorme a Roma Nord, bellissima e lussuosa.

Secondo Alfonso Signorini: “Non è una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione”.

Insomma, come si suol dire anche in maniera appropriata in questo caso: se son rose fioriranno.