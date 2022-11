Test visivo: candeliere, uomo o donna? Scopri come ti comporti nelle relazioni

Un banale test visivo può farti scoprire molti dettagli riguardo la tua persona e come ti comporti nelle relazioni amorose o nel rapportarti con gli altri in generale.

Il test che ti stiamo invitando a fare riguarda le relazioni che ogni giorno si hanno con diverse persone della nostra vita. Ti farà scoprire in che modo ti relazioni con esse e come a loro volta ti percepiscono, perché spesso crediamo di essere qualcosa che gli altri non vedono.

Per prendere parte a questo facilissimo test non devi fare altro che guardare per pochi secondi l’immagine che vedi qui sotto: che cosa noti per prima cosa? Un candeliere? Un uomo? Oppure una donna? Quello che la tua mente percepirà come prima cosa, sarà la tua riposta a questo test, che ti dirà come ti comporti in una relazione sentimentale di tipo amoroso. Facciamo un tentativo?

Test visivo: quale immagine viene percepita per prima dalla tua mente?

Il viso di una donna

Se la prima cosa che hai visto è il volto di una donna, allora sei sicuramente una persona che si innamora facilmente. I tuoi sentimenti sono dolci, incontaminati e sinceri, e questo deriva dal fatto che il tuo animo è romantico. Sei una persona che crede al colpo di fulmine e vede la vita attraverso delle lenti rosa.

Sei una persona piena di passione, altruista e sensibile, per queste ragioni ti dedichi totalmente al tuo compagno, inondandolo di premure e affetto. Ti preoccupi molto dei suoi bisogni e fai di tutto per sostenerlo, nella buona e nella cattiva sorte.

Purtroppo, però, non sei immune alle delusioni amorose, che non sono poche. Ogni volta che finisce una storia, ti ritrovi a pezzi e a doverti leccare le ferite da sola. Tuttavia, una volta guarita totalmente, ritorni ad essere la persona piena d’amore si sempre, pronta a riceverne altrettanto. Sei sempre coerente con te stessa.

Il viso di un uomo

Se, facendo il nostro test, hai percepito per primo il volto di un uomo, sei una persona introversa e chiusa. Non mostri facilmente i tuoi sentimenti agli altri e tendi a proteggerti per evitare di essere ferita, mostrando i tuoi lati più fragili. Non è facile carpire quanto bene vuoi a qualcuno e che cosa provi con certezza.

Benché tu sia una persona gentile e disponibile, non ti apri con tutti e, soprattutto, prima di farlo, devi essere sicura al 100% di poterti fidare. Le persone che possono dire di conoscerti si contano sulle dita di una mano. Tu preferisci la qualità, non la quantità.

Un candeliere

Se per prima cosa hai visto un candeliere, sei una persona piena di autostima e sicura di sé. Sai perfettamente che cosa vuoi in un rapporto e quindi non ti lasci “corrompere”. Sei sempre diretta e precisa e non nascondi ciò che provi, compresi i tuoi sentimenti più intimi. Qualcuno può considerarti un po’ irriverente, ma l’opinione altrui, soprattutto quando è inutile, non ti interessa affatto.

Se ti è piaciuto questo test, provane altri per scoprire qualcosa in più su te stesso.