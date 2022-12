Ludovica Valli e figlia stanno ancora male: “Un dolore folle, non ce la faccio più”. Condizioni di salute

L’ex tronista di Uomini e Donne è volata a Dubai per rilassarsi, ma la sua vacanza si è trasformata in un incubo. L’influencer, attualmente in dolce attesa, è stata ricoverata per quanto stava male. Ecco cosa è successo.

Si era regalata un soggiorno a Dubai con sua figlia Anastasia e il compagno Gianmaria Di Gregorio prima del prossimo parto, ma è andata a finire male. Ludovica Valli ha vissuto giorni da incubo in Medio Oriente, caratterizzati da malessere, con febbre, tosse, mal di gola. Dopo essersi accertata che non fosse Covid, stava talmente male che ha preferito rientrare in Italia.

L’influencer ed ex tronista di U&D, programma di Maria De Filippi, ha fatto sapere sui social che nonostante i giorni passino lei sta ancora molto male e che sua figlia, la piccola Anastasia, sta iniziando a mostrare i suoi stessi sintomi. La preoccupazione per le sue condizioni di salute è tanta.

Come riporta TgCom24, la Valli si era recata in ospedale per fare una visita in quanto non si sentiva bene.

“Mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene. Ieri sera mi ha visitata anche il dottore…Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna, ci ha detto che qui a Dubai sta girando questa brutta influenza.

In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo”.

“Non vedo più la fine di questo periodo allucinante”

Dopo essere rientrata in Italia per sentirsi più al sicuro grazie alle cure della sua famiglia, sua figlia Anastasia, ancora molto piccola, ha iniziato a mostrare gli stessi sintomi della madre. Ludovica, preoccupata, si è sfogata sui social:

“Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente ieri sera siamo arrivati a casa nostra. E per concludere, anche bebe sta molto, molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola.

Stamattina cominciamo una cura anche per lei. Avrei voluto aggiornarvi prima, anzi, scusatemi tantissimo, ma credetemi…vedere lei così ed io a pezzi da giorni, non avevo neanche le forze di prendere in mano il telefono.

Ah, sono rimasta anche senza voce, completamente, per questo anziché “raccontarvi” come spesso faccio nelle mie storie, vi sto scrivendo. Ho davvero, davvero bisogno di riprendermi, sto ancora molto male, e soprattutto, Anastasia ha tanto bisogno di me in questo momento, come io di lei.”

Alle parole è seguita una foto della figlia con il viso arrossato. “Queste le condizioni di bebe ieri sera, dopo 6h di volo dove, nonostante avesse preso tutte le medicine prescritte dalla sua pediatra, tosse e febbre non l’hanno lasciata stare un secondo, non vi dico che strazio vederla così, piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile.

Comunque, pensiamo positivo, stamattina ha cominciato una cura anche lei. Piano piano ce la faremo. Non vi nego sia un po’ difficile, io stando male da giorni, sono esausta”.

L’influencer ha concluso il racconto spiegando di avere anche un lancinante dolore all’orecchio destro:

“Non è finita qui…stanotte mi è venuto anche un fortissimo dolore all’orecchio destro, e oltre al dolore non ci sento praticamente più. Per questo non riesco nemmeno a stare concentrata su qualcosa, o a parlare con qualcuno, è un fastidio tremendo.

Ho dormito forse mezz’ora, tra tosse, gola, orecchio e bebe poverina da controllare. Mi ha appena visitata l’otorino, volete sapere? Non vedo più la fine di questo periodo allucinante. Ho la membrana dell’orecchio completamente infiammata. Un dolore folle. Quindi, altro cortisone per me e un’altra cura antibiotica.”