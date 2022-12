U&D: vi ricordate Antonio Jorio? Scomparso dalle scene, ecco la fine che ha fatto

Vi ricordate Antonio Jorio del trono over di Uomini e Donne? Il corteggiatore è sparito dalle scene, ma ecco che fine ha fatto oggi.

I telespettatori più appassionati a Uomini e Donne lo ricorderanno sicuramente, perché Antonio Jorio è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Maria De Filippi. Con il suo carattere esuberante e le sue frequentazioni all’interno del programma, Jorio ha intrattenuto molti italiani davanti al televisore durante la fascia pomeridiana. Ma che fine ha fatto oggi?

Antonio è da tempo che non passa a salutare Maria, e i fan del programma sono preoccupati. Si chiedono che fine abbia fatto e come mai non si sia più fatto vivo a U&D. Infatti, solitamente chi esce dal programma torna a trovare Maria quasi ogni anno, per aggiornare lei e i telespettatori sulla sua vita sentimentale.

Jorio, però, è da un bel po’ che non si fa vedere in tv. Durante il suo percorso al dating show della De Filippi, l’ex cavaliere Jorio si era distinto nel parterre maschile per via del suo aspetto elegante e distinto: i suoi capelli brizzolati e gli occhi magnetici hanno catturato l’attenzione di molte donne del programma.

Insomma, è stato parecchio corteggiato, nonostante questo ha deciso di abbandonare il programma da solo. capaci di catturare l’attenzione delle dame difronte a lui.

Durante il suo percorso ha frequentato Elga Profili e Barbara De Santi, con le quali però non è nato l’amore.

Jorio ha dovuto affrontare anche “nemici” all’interno del parterre maschile, come Giuliano Giuliani, che lo ha sempre accusato di essere finto. Giuliani riteneva che Jorio partecipasse al programma solo per avere un po’ di visibilità, e che quindi non fosse realmente intenzionato a cercare l’amore.

Dopo aver abbandonato il programma da solo, Antonio torna da Maria per annunciare con felicità il suo fidanzamento con Annamaria Pancallo conosciuta proprio all’interno dello show di Canale 5.

I due nel 2016 avrebbero dovuto sposarsi, ma le nozze sono saltate. Antonio, in seguito, ha parlato proprio di questo in un’ intervista su ViviRoma Magazine

“Oggi le persone non vogliono più fare i sacrifici. Per portare avanti una storia sentimentale, bisogna sacrificarsi. Oggi non si sacrifica più nessuno. Io, comunque, adesso sono due anni, due anni e mezzo, che cerco di andare avanti con questa storia sentimentale che ho, vediamo come andrà a finire.

Diciamo che le previsioni non sono così rosee, però noi ce la mettiamo tutta fino alla fine. Gli antichi latini dicevano che la vittoria ama la cura, chi vuole vincere deve curare i particolari“.

Questa è stata l’ultima sua dichiarazione, perché poi Antonio è sparito dalle scene. Non si sa che vita stia facendo ora, ma l’ultima foto sui social – risalente al 2018 – lo ritrae in compagnia di Annamaria.

Secondo alcune fonti Antonio non sarebbe più interessato a tornare in televisione, ma chissà se un giorno andrà a trovare Maria anche solo per salutarla.