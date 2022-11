Nuovo amore per Maria De Filippi, il suo nome è Giovanni. Ciao ciao Costanzo

La nota conduttrice tv ha sostituito i suoi sentimenti amorosi verso Maurizio Costanzo e li riversa su Giovanni.

Maria De Filippi, da oltre 20 anni, è la Conduttrice televisiva con la C maiuscola più conosciuta e amata dal pubblico della Mediaset. Ogni suo programma incontra un successo straordinario: da “Amici” a “C’è Posta per Te” fino ad arrivare a “Uomini e Donne”, che, benché vada in onda da più di 22 anni, non ha mai smesso di avere i suoi accaniti fan incuriositi dalle decisioni che i concorrenti prenderanno in puntata (sia quelli giovani che quelli meno giovani).

La De Filippi, però, oltre ad essere conduttrice e produttrice televisiva, è anche una donna di casa che è innamoratissima di suo marito: l’altrettanto ben noto e amato Signore della TV (e non solo), ovvero Maurizio Costanzo.

Tuttavia, Maria De Filippi ha confessato che sceglierebbe un altro, meravigliando tutti e preoccupando molto il suo consorte. Ma chi sarà mai questa persona che fa vacillare il rapporto De Filippi-Costanzo?

La televisione ha cambiato volto dai primi anni ’90 grazie alle idee della conduttrice che sviluppava e creava per dare ai telespettatori qualcosa di innovativo e moderno. Per non stancarli mai facendo guardare loro sempre la stessa minestra riscaldata.

Anche se la De Filippi è una veterana del piccolo schermo, ha ancora paura che durante lo svolgimento di uno dei suoi programmi possano capitare vari imprevisti e disagi.

Maria e Maurizio si sono conosciuti molto tempo fa, ad un convegno sulla pirateria nell’industria musicale, e da quel momento non si sono più lasciati; fino ad arrivare alla loro importante decisione di adottare un figlio, Gabriele, nel 2004.

La presentatrice ha speso parole affettuose per il figlio, che lavora con lei, dicendo:

“È una cosa bella. Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”. Ma in famiglia pare si sia insinuata una quarta persona, alquanto scomoda, che potrebbe rovinare questa famiglia alla Mulino Bianco.

Maria De Filippi ha confessato di aver preso per lei e la sua famiglia un amico peloso, chiamandolo Giovanni e dicendo “Ho scelto Giovanni”, la De Filippi si stava riferendo proprio alla new entry a quattro zampe.

Ad informarci sul nuovo affetto della conduttrice è stato Alfonso Signorini che, scrivendo sulla rivista settimanale Chi, ha comunicato la novità con queste parole: “Biondo che fa impazzire il mondo”.

Quindi la famiglia De Filippi-Costanzo non ha subito una crisi, ma anzi, hanno accolto in casa un amico fedele.