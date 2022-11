Charlène di Monaco: il brutto gesto contro Alberto, matrimonio alle battute finali

Il rapporto tra Charlène e Alberto di Monaco ha subito nel corso del tempo dei pesanti alti e bassi. Ma c’è un momento specifico in cui tra loro sembrava esserci il gelo più profondo. Analizziamo la timeline di una storia che fa discutere. La parola all’esperta.

La relazione tra i reali di Monaco è sempre stata sotto gli occhi dei riflettori a causa delle evidenti difficoltà che i due hanno avuto nel corso del tempo sin dagli inizi del matrimonio. Charlène e Alberto nonostante gli scandali che hanno incontrato attualmente sembrano una coppia solida grazie anche alla presenza dei loro figli, i gemellini Jaques e Gabriella.

In verità, i termini della loro unione non sono noti: quel che è certo è che tra di loro le cose non sono sempre state chiare e serene, anzi il matrimonio ha attraversato diverse turbolenze. Un momento preciso, immortalato pubblicamente, rappresenta il punto più basso raggiunto dalla coppia.

Un’esperta in gestualità e linguaggio del corpo, Judi Jacque, ha notato qualcosa di assolutamente incredibile, un movimento del corpo di Charlène che sarebbe inequivocabile. Il nome Judi Jacque non è nuovo ai più, è stato più volte associato alla famiglia reale inglese e all’analisi dei loro comportamenti pubblici, nello specifico quelli di Camilla e Kate Middleton.

La foto compromettente

L’esperta in linguaggio del corpo identifica il 2017 come l’anno più brutto per la coppia di Monaco. L’occasione è il Meeting Herculis Monaco in cui i due hanno presenziato in quanto famiglia reale. Nelle immagini è possibile vedere Alberto mentre cinge le spalle di sua moglie, alla ricerca di un contatto e di un gesto d’affetto.

È in questo momento che Charlène si scosta dalle attenzioni di Alberto e fa una smorfia di disapprovazione. Un gesto, questo, davvero evidente per Judi che dimostrerebbe un rapporto giunto ormai ai ferri corti. L’esperta rivela che Charlène in questa occasione: “Sembra essere più riluttante a posare di nuovo con lui e lui sembra guardarla con occhi ansiosi”.

Nella timeline della loro relazione Judi Jacque è riuscita ad individuare i periodi migliori e quelli in cui i due sono sembrati molto in difficoltà. Secondo quanto afferma la Jacque dal 2011, anno del matrimonio, fino al 2013 la principessa appariva molto incerta della relazione e bisognosa di approvazione.

Dal 2013 fino a poco prima del 2017, la relazione, invece, sembrava molto più solida e i gesti di Charlène facevano trasparire sicurezza. Nel 2017, invece, deve essere successo qualcosa in particolare che ha minato l’unione. Da qui l’evento nefasto del distacco fisico tra Charlène ed Alberto, immortalato durante il Meeting Herculis Monaco.

Da quella data al 2021 i comportamenti di Charlène sono altalenanti. Se nel 2019 questi denotavano una sensazione di isolamento di Charlène al 29esimo Festival della Tv di Monaco, nel 2021 la principessa è apparsa un po’ confusa ed isolata ma molto vicina ai suoi figli.

Con molta probabilità i gravi problemi di salute che hanno afflitto Charlène hanno influenzato anche il suo atteggiamento a corte. La donna, infatti, è stata vittima di una brutta infezione all’orecchio che l’ha costretta ad una lunga convalescenza in Sudafrica lontano dalla famiglia.

Il periodo più brutto sembra essere passato anche se tra Charlène ed Alberto si percepiscono ancora attimi di tensione. Qual è lo stato attuale della loro relazione? Forse le prossime immagini pubbliche potranno darci una risposta.