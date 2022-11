Letizia di Spagna è una ladra: “non è un brava madre”. Il furto della regina a sua figlia

Letizia di Spagna, conosciuta anche come la regina anticonformista e ribelle, si è rivelata essere una ladre e per di più nei confronti di sua figlia: non certo un esempio di madre da seguire! Ma cosa è accaduto?

Letizia Ortiz Rocasolano, regina consorte di Spagna, è nell’occhio del ciclone dopo una scoperta che ha lasciato tutti senza parole. Volano parole pesanti: “non è una brava madre”. Il suo comportamento non si addice di certo a una regina come lei. Ecco di cosa è stata accusata.

Letizia non è una nobile, tutt’altro: viene infatti da una famiglia borghese, quindi benestante ma di certo non di nobili origini. La donna ha preso la carriera di giornalista lavorando per molte testate importanti, come Bloomberg e CNN. È stato proprio grazie al suo lavoro che ha conosciuto Filippo IV oggi re di Spagna: i due si sono innamorati e sono convolati a nozze.

Una storia davvero incredibile, che fa sognare ma, ammettiamolo, ci fa anche tanta invidia. Di storie come queste se ne sentono davvero poche, perché le possibilità di incontrare un vero e proprio principe sono bassissime. Ora Letizia sta vivendo la sua fiaba perfetta.

Letizia di Spagna choc: “Ladra”

Era un po’ che non si sentiva parlare di lei nel mondo del gossip e ora è tornata prepotentemente sulle scene. Letizia di Spagna è stata accusata di aver rubato qualcosa a sua figlia rivelandosi davvero un cattivo esempio per la piccola Sofia e l’intera famiglia.

Ebbene, il “fattaccio” è accaduto poco dopo i festeggiamenti del compleanno della regina, che ha compiuto 50 anni. La sua incredibile bellezza si è mantenuta negli anni e la donna non ha mai tentato di nascondere la sua età, che porta con estrema raffinatezza. Una vera bellezza naturale che non sfiorisce col passare del tempo.

Eppure durante un evento la regina si è fatta riconoscere non tanto per il suo charme, quanto per una particolare scelta di vestiario che ha fatto molto discutere. In generale Letizia si veste con molta eleganza e sceglie anche capi non di alta moda. Ma durante l’incontro col presidente del Paraguay Mario Abdo Benitez, la regina ha indossato un vestito appartenente all’armadio di sua figlia.

Si tratta di un minidress molto semplice ma al contempo elegante, con l’unico “problema” che è un vestitino della piccola Sofia. Letizia era comunque molto raffinata in quel vestito, ma ha commesso un vero e proprio “furto” sgraffignando l’abito dall’armadio della figlia! La bambina sarà stata d’accordo o lo ha scoperto solo dopo? Di certo la scelta ha acceso ironiche discussioni sul web.