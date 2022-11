Chi è la sorella minore di Camilla Parker Bowles? Una donna splendida da non credere

Sapevate che la Regina consorte del Regno Unito, Camilla Parker Bowles ha una sorella? Non ci crederete mai ma si tratta di una donna molto bella e la Regina consorte è molto legata a lei. Ecco cosa sappiamo di lei.

In questo periodo storico segnato da diverse morti famose di celebrità del mondo dello spettacolo e non solo, di sicuro la morte più celebre è stata sicuramente quella della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre, lasciando il trono al primogenito, oggi Re Carlo III. Questi, come sappiamo è sposato con Camilla Parker Bowles, figura controversa, spesso al centro delle polemiche di cui molto si è detto nel corso degli anni, fin dai tempi in cui la Principessa Diana era ancora viva e lei solo una figura sullo sfondo.

Figura che nel corso del tempo è diventata sempre più protagonista fino a guadagnarsi il tanto desiderato posto accanto all’attuale sovrano inglese, da Principessa di Galles a Regina consorte di Carlo III d’Inghilterra. Un’importante scalata sociale se pensiamo al fatto che il suo ruolo in questa storia è cominciato nelle vesti di amante del Principe quando questi era fidanzato con Diana Spencer.

Camilla ha dovuto aspettare fino al divorzio tra Carlo e Diana avvenuto nel 1996 prima di vedere un po’ di luce alla fine del tunnel, ma alla fine ce l’ha fatta. La sua posizione iniziale però di certo non viene dimenticata dai giornali che hanno titolato qualcosa del genere: “Da amante a regina”.

Di certo non le si può dire di non essere stata paziente, per altro lo stesso Carlo ha anche ammesso di averla sempre amata e lei sarebbe, in effetti, il vero motivo alla base del divorzio che sconvolse i fan della coppia Carlo-Diana.

Nel 1999 fu così annunciato il fidanzamento ufficiale tra Carlo e Camilla che nel frattempo aveva nel 1995 da suo marito, Andrew Parker Bowles. In seguito a questi eventi chiave nella storia di questa coppia ma anche nella storia della Corona, gli anni sono passati con la tragica morte di Diana Spencer e l’avanzare degli anni della Regina che ne ha viste di tutti i colori fino a spirare lo scorso settembre e lasciare il posto al primogenito. Carlo sarà incoronato il 6 maggio del 2023 con il nome da lui scelto Carlo III. Con lui, Camilla sarà la Regina consorte, secondo le ultime volontà di Elisabetta II che avrebbe dato il suo benestare.

A presenziare alla cerimonia ci sarà tutta la famiglia reale tra cui gli stessi figli di Camilla e la donna che in tutti questi anni le è stata accanto, sua sorella. Ma di chi si tratta? Ecco tutto quello che sappiamo.

Chi è la sorella di Camilla Parker Bowles?

La sorella minore di Camilla si chiama Annabel Elliot ed è più piccola della Regina consorte di 18 mesi. Le due sorelle hanno un rapporto molto profondo, sono davvero molto legate, soprattutto dopo la scomparsa del fratellino Mark, scrittore di narrativa di viaggi e attivista, morto nel 2014 in seguito a un incidente occorso a New York.

Camilla e Annabel, in seguito a questo drammatico evento si sono trovate a condividere molti momenti insieme, a cominciare dalla scuola che hanno frequentato praticamente nello stesso periodo visto che le due hanno meno di due anni di differenza, insieme agli anni scolastici ci sono stati anche i corsi di equitazione. Le due sorelle vivono due vite completamente diverse, ma nonostante questo sono unite da un legame confidenziale importante.

Camilla, nel corso degli anni ha fatto molta fatica per integrarsi nel Regno, soprattutto perché inizialmente era stata identificata dai sudditi come la “sfascia – famiglie” della situazione, oltre che una presenza ingombrante a Buckingham Palace. Sembra però che dopo anni di sforzi Camilla sia riuscita a guadagnarsi l’affetto del popolo, non senza fatica.

Annabel ha invece condotto una vita completamente diversa, nel 1972 si è sposata con Simon Elliot con il quale ha avviato la sua attività di antiquariato e di interior design diventata famosa nell’ambiente quando Annabel è stata nominata decoratrice e interior design principale del Ducato di Cornovaglia.

Secondo quanto è stato riportato dai tabloid inglesi, Camilla è andata proprio a casa di sua sorella Annabel isieme ai suoi figli quando stava divorziando da Andrew Parker Bowles e stava per ufficializzare la sua relazione con Carlo.

Annabel è stata quindi la testimone principale degli eventi più importanti dell’attuale Regina consorte, sia belli che brutti.