Clamorosa gaffe al Gf Vip, una voce fuori campo insulta la madre. Lui sente tutto: “Siete delle m***e”

Clamorosa gaffe al Grande Fratello Vip: durante una registrazione si sono sentiti pesanti insulti perché l’audio era aperto la regia è stata costretta a cambiare subito inquadratura per evitare lo scandalo. Ecco cosa è successo in diretta nazionale.

La gaffe in diretta

Si sa, i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip sono registrati 24 ore su 24, ma alcuni si dimenticano di essere in diretta nazionale. Il caso vede coinvolto Edoardo Donnamaria e altre persone in una clamorosa gaffe di cui si parlerà sicuramente per molto tempo.

Durante le solite riprese giornaliere la regia ha staccato l’inquadratura, per registrare la giornata degli inquilini in una camera più lontana e tenere informati i telespettatori più appassionati.

Nel momento in cui è avvenuta la clamorosa gaffe, le telecamere stavano riprendendo la camera dove c’erano diversi concorrenti: Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, tutti insieme a parlare.

La voce fuori campo

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia improvvisamente hanno sentito delle voci fuori campo inaspettate: la conversazione girava attorno a dei problemi di montaggio di un video sulla vita di Edoardo. Probabilmente il video sarebbe dovuta andare in onda nella prossima puntata e i montatori stavano discutendo proprio di quello.

Qualcosa è andato storto, però, visto che anche i concorrenti del grande fratello hanno potuto assistere alla loro conversazione sentendo tutto.le dichiarazioni sono state molto pesanti e hanno scosso gli inquilini della casa.

Dalla voce fuori campo si sente qualcuno che dice: “Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì, la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca*** suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato”.

Poi arrivano le spiegazioni del collega: “Ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva”.

Il fatto assurdo è che il protagonista del video, Edoardo Donnamaria, ha sentito tutto quello che si sono detti in regia. Nervoso, mentre era ancora a letto ha sbottato: “Oh, ma siete proprio delle me***”.

Ovviamente l’accaduto non è passato inosservato al popolo dei social che si è scatenato soprattutto su Twitter. Gli utenti commentano affermando che è stato utilizzato un linguaggio il rispettoso nei confronti di Edoardo. Chissà se arriveranno delle scuse o delle giustificazioni da parte della produzione del programma condotto da Alfonso Signorini.