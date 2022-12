Tra Hunziker e Trussardi spunta un’altra verità, “Lei sta tentando in tutti i modi, ma…”

Di un riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi se ne parlava già da tempo, ma finalmente ora la notizia sembra ufficiale. Tra loro, però, si inserisce un grande problema: lui starebbe dettando delle regole. Ecco cosa sta succedendo in casa Trussardi.

Dicono che certi amori facciano giri immensi e poi ritornano, sembra essere proprio il caso di Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker.

I due sono stati insieme per diverso tempo, dal loro amore sono nate due figlie, ma proprio nei mesi scorsi hanno annunciato una separazione che ha gelato gli italiani. Hanno voluto tenere un basso profilo e, annunciata la separazione, non hanno più lasciato spazio a gossip.

Finita la loro storia d’amore, Michelle e Tommaso hanno avuto due modi profondamente diversi di reagire: lui si è tenuto lontano dai riflettori, forse aspettando un suo ritorno. Lei, invece, ha continuato liberamente la sua ricerca dell’amore, tanto che si è riavvicinata a Eros Ramazzotti, e poi ha avuto una breve relazione con Giovanni Angiolini.

Michelle e Trussardi hanno mantenuto un rapporto civile e di “convivenza” per il bene delle loro figlie, ma già da tempo nel mondo del gossip si ipotizzava un ritorno di fiamma. E ora quest’ipotesi sembra essere stata confermata: secondo indiscrezioni, Michelle e Tomaso sarebbero tornati insieme. A testimoniarlo sono diverse paparazzate e alcune frecciatine mandate da Michelle su Instagram.

Torna l’amore ma sorge un problema

Benché l’amore sia tornato, tra loro si è insediato un problema. Il magazine Nuovo ha rivelato che nonostante Michelle stia tentando disperatamente di tornare con lui, dall’altra parte ha trovato delle tensioni.

Ma non è qui: secondo quanto riportato dal magazine, l’imprenditore ha sofferto molto la loro separazione e ora vuole affrontare la situazione con i piedi di piombo. Insomma, si sarebbe dato del tempo per valutare la situazione e soprattutto avrebbe stilato delle condizioni per tornare insieme.“Ha sofferto molto. É stato un boccone amaro da mandare giù”, si legge.

Secondo i rumor che circolano sui giornali, Tomaso non avrebbe rifiutato Michelle, ma vorrebbe essere sicuro della loro scelta e soprattutto, per il momento, preferirebbe tenere segreta la loro frequentazione.

L’obiettivo è non ferire le figlie, che potrebbero illudersi di un ritorno di fiamma, e comunicare al mondo intero il risanamento del loro rapporto solo quando sono sicuri al 100% della scelta.

Insomma, Trussardi ha una posizione ferma, ma sicuramente la sua decisione è stata presa per il bene delle figlie, che non vuole vedere soffrire. Inoltre, lui è un tipo molto riservato, e preferirebbe tenersi il più possibile lontano dal mondo del gossip.