UeD: Maria De Filippi perde il controllo: “Sei falsa, l’hai fatta grossa”, la sfuriata in diretta. Viene fuori la verità

Grande sfuriata a Uomini e Donne: Maria De Filippi ha perso le staffe e ha fatto una sfuriata in diretta a Pinuccia, ex infermiera di Vigevano e ora dama senior del programma di dating. Le due si sono accapigliate: la conduttrice ormai è arrivata al limite.

Far arrabbiare Maria De Filippi non è un’impresa facile: la conduttrice cerca sempre di appianare i malumori e cercare di comprendere le ragioni degli ospiti con cui ha a che fare. Qualcuno, però, a quanto pare c’è riuscito: Pinuccia è riuscita a far perdere le staffe alla conduttrice tanto amata.

Uomini e Donne regala sempre molto gossip e tante situazioni di cui discutere. Come se non bastassero le storie tra tronisti e troniste e tra i pretendenti, ci sono anche i battibecchi tra opinionisti e dame: l’ultimo ha coinvolto Tina Cipollari, Pinuccia e la conduttrice più apprezzata di Mediaset.

Uomini e Donne: in arrivo una grossa litigata

Pinuccia, seguitissima dama del trono di Uomini e Donne senior, ha fatto arrabbiare Maria De Filippi e ora la sua partecipazione al programma è a rischio. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la conduttrice potesse reagire in questo modo, ma questa volta è per una buona ragione: Pinuccia l’ha proprio fatta grossa, mancando di rispetto a lei e al pubblico in studio.

Tina Cipollari stava discutendo con Pinuccia per il suo comportamento nei confronti di Alessandro Rausa, un suo pretendente. Alla Cipollari non sta piacendo l’atteggiamento della dama, che per tutta risposta ha cominciato a prendersela con l’opinionista usando toni piuttosto forti.

L’acceso battibecco ha portato Pinuccia ad accusare un malore: la dama è svenuta ed è stata subito portata via. Tutto lo studio, compresa Maria De Filippi, si è subito preoccupato per le sue condizioni e il pubblico e la produzione hanno vissuto momenti di puro terrore.

Tutto è cambiato quando si è scoperto che Pinuccia, pensate un po’, si era inventata tutto: il suo malore era tutto una finta per uscirsene da quella situazione scomoda e, probabilmente, anche per attirare ancora di più l’attenzione su di sé. Questo comportamento non è piaciuto per niente alla De Filippi, che si è alterata e ha fatto una sfuriata alla donna non appena è tornata in studio.

Tutto di fronte a un pubblico allibito e agli opinionisti a bocca aperta. Anche la Cipollari si è preoccupata molto per Pinuccia, e sembra che questo abbia fatto arrabbiare ancor di più la conduttrice. Tanto, pare, da aver deciso di non farla più partecipare a Uomini e Donne. Queste le ultime anticipazioni per la prossima puntata del dating show.