L’attacco contro Chiara Ferragni è violento, nonostante tutto lei va avanti con il sorriso

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più famosa al mondo. Insieme a Fedez costituisce la coppia più chiacchierata, discussa ma anche amata dello spettacolo. Ora la Ferragni è nuovamente sotto accusa. Vediamo cosa è successo.

Chiara Ferragni è davvero il personaggio di cui tutti parlano ormai da diversi anni. Imprenditrice, stilista, influencer la Ferragni non si ferma mai collezionando un successo dopo l’altro. La donna è sposata dal 2018 con il rapper Fedez dal quale ha avuto due figli Leone e Vittoria.

I due costituiscono una vera e propria coppia power dello showbusiness italiano grazie anche alla loro grandissima influenza sui social dove contano milioni di followers su Instagram. Recentemente Chiara Ferragni ha presenziato ad un evento a Palermo dove ha lanciato la sua nuova linea beauty.

In via Principe di Belmonte, migliaia di fan sono accorsi per vedere Chiara Ferragni e assistere all’evento più glamour del momento. Nonostante il brutto tempo i numerosi fan della Ferragni volevano essere presenti per celebrare il lavoro dell’influencer e avere la possibilità di incontrarla.

La serata si è svolta nel negozio Douglas di Palermo dove c’è stato davvero un gran clamore nell’accogliere la bella influencer. Tuttavia, anche qui l‘arrivo di Chiara è stata accolta da diverse polemiche. Vediamo il perché.

Chiara Ferragni sotto accusa

Moltissimi ammiratori dell’imprenditrice durante l’evento a Palermo in cui la Ferragni ha presentato la nuova linea beauty avevano il fortissimo desiderio di vederla dal vivo per poter scambiare qualche parola tête-à-tête con lei.

Purtroppo, però, non tutti hanno avuto questa possibilità perché per poter incontrare Chiara era necessario spendere almeno cinquanta euro di prodotti della linea Chiara-beauty. Solo 60 dei tantissimi fan accorsi alla serata hanno avuto la fortuna di conoscere l’influencer grazie anche ad un’estrazione casuale presa da un gruppo di persone che aveva comunque speso dei soldi per i suoi prodotti di bellezza.

Grandissime polemiche, quindi, per questo metodo di selezione che, tuttavia, non hanno toccato minimamente Chiara la quale ha proseguito l’evento sorridente con i suoi fan. PalermoToday ha raccontato l’evento intervistando anche le ammiratrici della Ferragni, entusiaste ed in fermento per aver visto la loro beniamina.

D’altronde, Chiara Ferragni è davvero il personaggio del momento, colei a cui tutti guardano in fatto di stile, modi di vivere e carattere. La sua vita con Fedez è sempre sotto l’occhio dei riflettori con grande gioia dei loro innumerevoli seguaci.

Fedez e Chiara Ferragni, comunque, sfruttano al meglio i loro social non soltanto per questioni lavorative ma anche per cercare di essere più vicini ai loro followers. I tanti fan accorsi dalla Ferragni a Palermo, poi, ne sono un esempio lampante.