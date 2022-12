Filippa Lagerback tra alcolismo e depressione, “Mi sono sentita in colpa….”

La storia d’amore tra Daniela Bossari e Filippa Lagerbark è una delle più belle e longeve dello spettacolo. I due però hanno vissuto dei momenti terribili. Tra alcol e depressione ecco i dettagli di un allontanamento difficile.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback costituiscono una delle coppie più belle e durature dello showbusiness. I due stanno insieme da oltre vent’anni ma solo nel 2019 sono convolati a nozze con una cerimonia bellissima organizzata da Enzo Miccio. I due sono genitori di Stella giovane donna che attualmente vive con il suo compagno a Milano.

Tutti ricordano la partecipazione al Grande Fratello di Daniele Bossari nel 2017 dove ne è uscito assoluto vincitore. All’epoca il conduttore veniva fuori da un periodo difficilissimo a causa di una forte depressione che lo ha spinto verso un terribile tunnel di alcolismo.

In seguito alla sua vittoria nel reality più seguito d’Italia, Daniele ha trovato il coraggio di raccontare il suo passato complesso e di parlare anche del suo importante percorso di rinascita. Grazie all’aiuto e alla competenza dei suoi medici e all’amore della sua famiglia, Daniele ha superato questo periodo con forza e coraggio.

Per Filippa, infatti, Daniele Bossari ha sconfitto la depressione e ha abbracciato uno stile di vita più sano e senza alcol. Il conduttore ha parlato della sua malattia in un libro ed insieme a sua moglie in occasione della presentazione del suo lavoro, sono stati ospiti in svariati programmi.

A Che tempo che fa e Verissimo, ad esempio, la coppia ha parlato della questione insieme e Fillippa Lagerback ha espresso il suo punto di vista su questa controversa vicenda.

Le dichiarazioni di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback ha spiegato come ha vissuto quei momenti difficoltosi con suo marito e sua figlia. La donna ha parlato nello specifico delL’ angoscia di non aver riconosciuto il dolore del suo compagno e degli ostacoli incontrati durante la guarigione.

Queste le sue parole: “È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore”.

Filippa e Daniele, però, nonostante la sofferenze sono riusciti a superare questo periodo orribile e a dimostrarsi come una coppia più che stabile e molto unita.