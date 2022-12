Enrico Brignano, ecco come si è ridotta la prima moglie: “Non è andata bene” da non credere

Forse qualcuno si ricorderà di Bianca Pazzaglia, la prima moglie di Enrico Brignano. Bellissima ballerina, i due si sono sposati poco dopo essersi conosciuti ma la loro relazione è naufragata molto presto. Ma che fine ha fatto oggi la donna? La sua scelta vi spiazzerà.

Enrico Brignano è sicuramente uno dei comici di Zelig più apprezzati. La sua carriera è iniziata su quel palco e ha preso il volo: il comico è arrivato anche a recitare sia in televisione che al cinema, diretto da grandi registi.

La sua fama lo precede, ma molti sono curiosi di scoprire anche cosa si cela nella sua vita privata. Ebbene, purtroppo per loro Brignano è un tipo molto riservato e non si è mai sbottonato troppo sulla sua famiglia e i suoi amori. Le poche informazioni che si conoscono derivano da qualche paparazzata in giro o dalle poche interviste che rilascia; per il resto, la sua vita privata è avvolta nel mistero.

Bianca Pazzaglia: come si è ridotta l’ex di Enrico Brignano

Enrico Brignano non ha mai fatto parlare troppo di sé riguardo la sua vita amorosa: il comico è sempre stato molto riservato e non è mai finito sulle pagine del gossip per scandali di cuore o indiscrezioni di genere.

Chi lo ha seguito fin dall’inizio della sua carriera forse si ricorderà di Bianca Pazzaglia, la sua prima moglie. I due si sono conosciuti proprio a Zelig, dove lui faceva per l’appunto il comico e lei la ballerina ed è stato amore a prima vista. Brignano e Pazzaglia hanno cominciato a frequentarsi finché non hanno deciso di coronare il loro sogno e convolare a nozze.

Qualcosa però è andato storto e i due, dopo essersi sposati nel 2008, si sono separati solo 5 anni dopo, nel 2013. I due non hanno mai chiarito le ragioni della loro separazione, ma pare che si siano lasciati in buoni rapporti. Entrambi sono molto chiusi e non hanno mai parlato nel dettaglio di ciò che è accaduto.

Ma cosa fa ora Bianca Pazzaglia? L’ex ballerina si è ritirata a vita privata lasciando i palchi della televisione. Continua a vivere a Roma, la sua città Natale, dove insegna pilates. Ha soltanto un account Facebook dove condivide poche foto di sé, per la maggior parte del suo lavoro, e dove non lascia trasparire granché della sua vita.

Non ha però abbandonato del tutto la danza: oggi insegna anche online, tramite il suo canale Youtube, a bambine e ragazze. Fino al 2015 è stata direttrice della scuola di arti sceniche fondata dall’ex marito, poi ha lasciato la carica.