Meghan Markle potrebbe essere in grave pericolo, è allarme per la sua sicurezza | Le parole dell’esperto

La moglie del principe Harry, Meghan Markle continua ad essere la protagonista del gossip internazionale. Tra voci di divorzio, polemiche per un nuovo film sulla sua vita spunta un allarme per la sua sicurezza. Vediamo cosa succede.

Harry e Meghan sono certamente la coppia più discussa dal gossip internazionale. Il loro abbandono dell’Inghilterra per andare a vivere in America lontano dai doveri reali ha generato un’incredibile ondata mediatica che continua fino ad adesso.

I due si sono comunque sempre dimostrati uniti contro tutte le polemiche di chi li accusa solo di cercare visibilità e di agire per secondi fini. Harry e Meghan hanno fatto ritorno nella patria del Principe per la morte della Regina in occasione del suo funerale facendo ipotizzare una possibile riconciliazione con la famiglia di lui.

Queste speranze, però, sono state subito disattese: tra Harry e Meghan e la Royal family i rapporti sono sempre più tesi. A dire il vero attualmente Harry e Meghan sono al centro di un altro ciclone scandalistico: I due sarebbero ad un passo dal divorzio.

Secondo alcune fonti infatti Meghan Markle sarebbe stata sorpresa a letto con la sua guardia del corpo ed Harry infuriato avrebbe deciso di divorziare immediatamente lasciando per sempre la loro casa in America.

Anche Harry, però, è stato accusato di tradimento: stando ad alcune dichiarazioni fatte da insiders il principe vivrebbe una relazione extraconiugale da molti anni. Se queste voci fossero vere Harry e Meghan non starebbero più insieme e forse Harry potrebbe cogliere l’occasione per riappacificarsi con la sua famiglia.

Insomma, attorno alla coppia più ribelle della monarchia inglese girano sempre una marea di voci alcune vere alcune assolutamente infondate. Intanto, c’è chi crede che dietro a tutte le loro azioni ci sarebbe la mente calcolatrice di Meghan Markle. La donna per alcuni media americani punterebbe alla politica e nello specifico ad entrare nel Partito democratico Americano.

A sostegno di questa tesi ci sarebbe la particolare dimestichezza con cui Meghan avrebbe intessuto una rete fitta con personaggi di un certo calibro e di una certa influenza. D’altronde, la duchessa è sempre in prima linea per prendere posizione su questioni molto importanti non tirandosi mai indietro quando deve esprimere una sua opinione.

Di recente, Meghan ha presenziato ad un evento di beneficenza per l’empowerment femminile dove il biglietto d’entrata costava ben tremila dollari e hanno partecipato diverse personalità importanti. Per la Markle, però, arrivano dei tempi duri in merito alla sua sicurezza personale.

La questione sicurezza

Dopo aver abbandonato i doveri reali molti si sono chiesti quanto fosse giusto che la coppia Harry-Meghan continuasse ad usufruire della scorta per la sicurezza. I due, comunque, continuano a vivere protetti proprio perché potrebbero incorrere in numerosi problemi a causa del ruolo sociale e politico che loro ricoprono.

Infatti, la duchessa così come Harry potrebbero essere vitttima di alcuni attentati come riferisce il parere esperto di un poliziotto, Neil Basu ex capo di Scotland Yard che dice: “Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle minacce. È disgustoso ed è un problema reale. Ho parlato pubblicamente per molti anni della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo paese”.

Non sembra per nulla il momento di rinunciare alla sicurezza per Harry e Meghan che tuttavia stanno vivendo un periodo molto delicato.