UeD: vi ricordate Matteo Ranieri? Lo sfogo sui social: “Ecco come mi sono ridotto” | FOTO

L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne Matteo Ranieri si sfoga sui social, mostrando ai suoi followers cosa si è “ridotto” – come scrive lui – a fare all’età di 30 anni.

Matteo Ranieri, prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne – il programma condotto da Maria De Filippi – è stato uno dei protagonisti più amati per la sua dolcezza.

Anche se dall’aspetto fisico può sembrare molto serio, in realtà è un ragazzo estremamente dolce e pacato. Il suo carattere mite fin da subito ha colpito il pubblico e poi Maria, che ha deciso di regalargli un posto sulla poltrona rossa dello studio, in qualità di tronista.

Il suo percorso a Uomini e Donne è stato piuttosto turbolento: inizialmente corteggiava Sophie Codegoni – ora in dolce attesa -, ma usciti dal programma i due si sono lasciati dopo qualche giorno. Il loro rapporto, inoltre, è stato al centro dell’attenzione mediatica per via di diverse frecciatine lanciate sui social.

I due, che raccontano due versioni diverse dei fatti, non si sono mai chiariti né riallacciato i rapporti.

Finita la storia con Sophie, Maria ha deciso di dargli un’altra possibilità facendolo diventare tronista. Durante quest’ultima esperienza a Uomini e Donne, Matteo ha scelto di lasciare il programma in compagnia di Valeria Cardone, con la quale è finita in maniera simile alle Codegoni.

Insomma, la vita sentimentale di Ranieri è piuttosto tormentata. Tra le altre cose, sembra che Matteo si stia frequentando con Federica Aversano, tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, nonché la non scelta di Matteo.

La frase sui social

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di lui per via di una frase scritta sui social sotto a una foto dove mostra come si è “ridotto”.

Ranieri è molto attivo sui suoi profili e ogni giorno mostra ai suoi followers cosa fa e come vive. Proprio su questo ultimo aspetto ha ironizzato nella storia Instagram di cui tanto si sta parlando.“Ecco come mi sono ridotto a 30 anni”, scrive. Ma cosa intende?

La frase è stata scritta per commentare una foto in cui Matteo si mostra in procinto di bere una tisana a casa sua. Un modo simpatico di ironizzare sul fatto che la sera ormai preferisca restare a casa a bere la tisana piuttosto che uscire.

Per chi non lo sapesse, nonostante il successo riscontrato sui social, dal lunedì al venerdì Ranieri lavora come operaio e, come molti lavoratori, durante la settimana preferisce rimanere a casa piuttosto che uscire la sera, anche per la stanchezza data dalla giornata lavorativa.

Più tardi Matteo ha postato sulle storie le numerose risposte ricevute dalle sue followers che lo consolano, confermandogli che molte di loro hanno il suo stesso stile di vita. La vicenda ha fatto divertire i fan e ha confermato quanto Matteo sia un ragazzo umile.