Uomini e Donne nel caos: una protagonista del trono over cade a terra | Maria corre spaventata

Uomini e Donne è il programma più irriverente di Maria De Filippi. Intrattiene e diverte il pubblico durante il pranzo grazie a personaggi particolari ed originali. Di recente è successo qualcosa di assurdo che ha sconvolto anche Maria.

Uomini e Donne continua ad intrattenere milioni di spettatori con le sue storie d’amore appassionanti e contorte. In verità, il programma condotto da Maria De Filippi riscuote ancora dopo tanti anni un grandissimo successo soprattutto grazie a opinionisti irriverenti, gag al limite dell’assurdo e scambi molto ironici.

Tutti ricordano gli interventi forti e diretti di Tina Cipollari, storica opinionista del programma, che con la sua sfacciataggine è riuscita a ritagliarsi un posto nel piccolo schermo assolutamente riconoscibile.

Recentemente durante una puntata del trono over è successo qualcosa di strano che ha lasciato a bocca aperta perfino Maria De Filippi corsa subito ai ripari.

Cosa è accaduto a Uomini e Donne

In una delle ultime puntate Pinuccia e Tina hanno avuto una lite davvero rumorosa. Le due non hanno mai avuto un buon rapporto e anche questa volta non se le sono mandate a dire discutendo così forte che una di loro è finita addirittura a terra.

Si tratta di Pinuccia che ad un certo punto si è sdraiata a terra esausta, come fosse svenuta per terra. Non è chiaro cosa nello specifico abbia fatto scatenare la sua ira ma ciò che è successo dopo questa pseudo caduta ha dell’incredibile.

La conduttrice Maria De Filippi interdetta da questa scena abbastanza cringe ha cercato subito di risolvere la situazione aiutando Pinuccia ad alzarsi e a rimettere tutto in ordine. Una situazione al limite del cringe non inusuale sicuramente a Uomini e Donne specialmente quando è coinvolta Tina Cipollari.

Inutile dire quanto sul Web questa scenetta sia diventata virale facendo divertire tutto Internet che ne hanno ripreso i momenti cruciali. In verità molti degli spettatori di Uomini e Donne continuano ad interrogarsi su che fine faranno tutte le coppie del programma. Alla fine nello show c’è comunque spazio per l’amore nonostante le liti e gli interventi degli opinionisti.

Ida Platano e Riccardo, ad esempio, sono una delle coppie più seguite della trasmissione molto discusse dalla gran parte del pubblico di Canale 5. Intanto, i due sembrano ancora distanti mentre Ida sta piano piano cadendo tra le braccia di un nuovo corteggiatore Alessandro, con il quale sta nascendo un feeling particolare.

Riccardo, di suo, pare essere molto infastidito da questo avvicinamento anche se non ha ammesso di essere innamorato ancora di lei, forse per orgoglio o risentimento. Di certo Uomini e Donne continuerà ad appassionare milioni di spettatori sia con le sue liti che con l’amore.