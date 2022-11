Regina Elisabetta: una novità sorprende tutti: il suo bene più prezioso ereditato da…

Con la sua morte la Regina Elisabetta lascia non solo beni immateriali ma anche e soprattutto beni materiali, tra i quali un oggetto di valore inestimabile. A chi è andato questo bene così prezioso? Ecco di cosa parliamo.

Elisabetta II è stata una delle figure più importanti del Novecento, lei da sola con i suoi settant’anni di regno è stata testimone di molti eventi storici sia belli che drammatici e di certo ha conosciuto i volti più importanti del secolo scorso e dei primi vent’anni di questo.

Con la sua politica sempre diplomatica e con l’eleganza del suo essere presente e del portamento che la contraddistingue, di certo la possiamo considerare non solo una sovrana influente ma anche una donna molto influente. Per questo è comprensibile se per molte persone nel mondo la sua scomparsa è stata una tragedia e lo scorso 8 settembre un giorno passato alla storia. La Regina aveva 96 anni e oltre al grande vuoto lasciato nel Regno e nella Royal Family la sovrana ha lasciato anche una cospicua eredità.

L’erede diretto di Elisabetta II è suo figlio Carlo III che il prossimo maggio sarà incoronato ufficialmente ma che nel frattempo ha già preso le redini del comando sostenuto dalla fedelissima Camilla, diventata per ultima concessione di Elisabetta II la Regina consorte. Automaticamente il Principe Wlliam e sua moglie Kate Middleton sono invece diventati Principe e Principessa del Galles.

Di recente, delle molte cose che sono uscite dalla morte della sovrana è saltato fuori anche un oggetto di grande valore che apparteneva alla defunta Sovrana d’Inghilterra e si è scoperto a chi è destinato.

Chi è l’erede misterioso?

Come tutti sanno la Famiglia Reale è proprietaria di un parco auto privato dove la famiglia tiene le automobili che è solita usare e tra queste naturalmente ci sono le migliori fuoriserie prodotte in Inghilterra. Ovviamente le auto di cui la famiglia dispone sono tante e tra queste c’è ovviamente anche la tanto amata Jaguar.

La jaguar ha fornito molte auto nel corso degli anni alla Famiglia Reale. Proprio un’auto di questo marchio appartenente al garage reale starebbe per passare a un altro proprietario. L’auto in questione era uno dei pezzi preferiti della Regina e ora è spuntato il nome di chi potrebbe usufruire dell’oggetto.

Il tipo di macchina è una Jaguar X-Type Estate, prodotta dieci anni fa color verde muschio. L’auto è una station wagon super comoda che la Regina ha portato per molto tempo nei suoi spostamenti ufficiali. A chi andrà l’auto? Sembra che sia stata messa all’asta su Car and Classic e sono stati già fissati dei prezzi da offrire al miglior acquirente.

L’auto è davvero molto comoda e presenta tutti i comfort per essere guidata e vissuta, ha anche il cambio automatico per consentire una guida più scorrevole. Naturalmente ha la guida a destra ed è munita dei sedili di pelle.

I prezzi non sono noti ma sicuramente sarà una cifra molto alta visto il valore anche storico dell’automobile.